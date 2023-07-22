رابط حجز تذاكر مباراة النصر وباريس سان جيرمان 2023 في اليابان

عشاق ومحبي كرة القدم يبحثون عن متذاكر مباراة النصر وباريس سان جيرمان 2023، في أول مباراة ودية له استعدادًا للموسم الجديد، نجح فريق باريس سان جيرمان الفرنسي في تحقيق الفوز على فريق لوهافر بنتيجة 2-0، تحت قيادة مدربه الجديد لويس إنريكي. سجل هوجو إيكيتيكي هدفًا للفريق في الدقيقة 53، وأضاف النجم كيليان مبابي الهدف الثاني في الدقيقة 90.

تذاكر مباراة النصر وباريس سان جيرمان 2023

ومن المقرر أن يواجه فريق باريس سان جيرمان فريق النصر السعودي في المباراة القادمة، خاض فريق النصر السعودي عددًا من المباريات الودية الأخيرة، حيث خسر بعضها بنتائج كبيرة، وآخرها كانت أمام بنفيكا البرتغالي بأربعة أهداف مقابل هدف.

موعد باريس والنصر 2023

موعد مباراة النصر وباريس سان جيرمان سيكون يوم الثلاثاء المقبل الموافق 25 يوليو، ستقام المباراة في اليابان، وتحديدًا يوم الثلاثاء، وذلك في تمام الساعة 1:20 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، تأتي هذه المباراة ضمن جولة النصر الآسيوية، حيث سيواجه الفريق مبارتين وديتين، الأولى أمام باريس سان جيرمان، والثانية أمام فريق إنتر ميلان الإيطالي.

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