عاجل .. أعرف حالًا موعد صرف العلاوة الدورية 2024 لجميع العاملين في الجهاز الإداري

موعد صرف العلاوة الدورية 2024 هو عبارة عن موعد يمكن من خلاله استحقاق هذه العلاوة على المرتبات لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة كما توجد أيضا علاوات استثنائية يتم صرفها بجانب العلاوات الدورية من أجل القضاء على غلاء المعيشة لبعض الموظفين في الدولة.

موعد صرف العلاوة الدورية 2024

يوجد موعد خاص يتم فيه صرف العلاوة الدورة لكافة العاملين في الجهاز الإداري للدولة للعام الجديد وهذا الموعد يمكن أن يتمثل في الآتي

يتم صرف العلاوة الدورية لجميع الموظفين في عام 2024 بداية من الأول من يوليو التالي وذلك بهدف إتمام سنة كاملة من تاريخ شغل الوظيفة.

يتم صرف علاوة دورية بنسبة لا تقل عن 7% من قيمة الأجر الوظيفي وذلك وفقا للوائح والقرارات المخصصة لها.

بالإضافة إلى أنه يتم صرف هذه العلاوة وفقا للمادة رقم 37 للتأمينات الاجتماعية والتي تخص الموظفين، وقد يتم منح هذه العلاوة لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة

العلاوات الاستثنائية

توجد علاوات استثنائية يتم صرفها بجانب العلاوات الدورية لبعض الموظفين وهذه العلاوات يمكن أن تتمثل في الآتي