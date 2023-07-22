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عاجل .. أعرف حالًا موعد صرف العلاوة الدورية 2024 لجميع العاملين في الجهاز الإداري
موعد صرف العلاوة الدورية 2024 هو عبارة عن موعد يمكن من خلاله استحقاق هذه العلاوة على المرتبات لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة كما توجد أيضا علاوات استثنائية يتم صرفها بجانب العلاوات الدورية من أجل القضاء على غلاء المعيشة لبعض الموظفين في الدولة.
موعد صرف العلاوة الدورية 2024
يوجد موعد خاص يتم فيه صرف العلاوة الدورة لكافة العاملين في الجهاز الإداري للدولة للعام الجديد وهذا الموعد يمكن أن يتمثل في الآتي
- يتم صرف العلاوة الدورية لجميع الموظفين في عام 2024 بداية من الأول من يوليو التالي وذلك بهدف إتمام سنة كاملة من تاريخ شغل الوظيفة.
- يتم صرف علاوة دورية بنسبة لا تقل عن 7% من قيمة الأجر الوظيفي وذلك وفقا للوائح والقرارات المخصصة لها.
- بالإضافة إلى أنه يتم صرف هذه العلاوة وفقا للمادة رقم 37 للتأمينات الاجتماعية والتي تخص الموظفين، وقد يتم منح هذه العلاوة لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة
العلاوات الاستثنائية
توجد علاوات استثنائية يتم صرفها بجانب العلاوات الدورية لبعض الموظفين وهذه العلاوات يمكن أن تتمثل في الآتي
- يتم صرف العلاوات الاستثنائية لأصحاب المعاشات نظراً لغلاء المعيشة وقد تم صرف هذه المعاشات بداية من شهر نوفمبر الماضي وإلى ذلك الحين.
- كما لا يتم صرف العلاوات الاستثنائية للموظفين.
- يتم صرف هذه العلاوة لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة والعاملين في شركات القطاع العام والقطاع الخاص وايضا قطاع الأعمال العام.
- يتم صرف العلاوة الاستثنائية بصفة دورة وبشكل شهري على المرتبات.