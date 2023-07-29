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“تنسيق الجامعات 2023” تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد لطلاب الثانوية العامة علمي وادبي

Rplus agensyمنذ 39 دقيقة
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تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد لطلاب الثانوية العامة 2023
تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد لطلاب الثانوية العامة 2023

تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد هو الأمر الذي يهتم به الكثيرون بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة، حيث يسعون في التعرف على درجات التنسيق لكي يصبح الأمر عليهم سهلاً عند تسجيل الرغبات في الجامعات، ومن المتوقع الإعلان عن نتائج التنسيق خلال الأيام المقبلة بعد أن يتم الانتهاء من عملية تصحيح الامتحانات والقيام بإعداد النتائج النهائية، كما يجب على الطلاب الاستمرار في متابعة المواقع الرسمية للجامعات المصرية ووزارة التعليم العالي لأنه من خلال هذه المواقع سيتم الإعلان عن نتائج التنسيق بها كما يمكنكم الاطلاع على منصات التواصل الاجتماعي لمتابعة آخر أخبار تنسيق الجامعات.

تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد لطلاب الثانوية العامة 2023

بناءاً على توقعات تنسيق الثانوية العامة 2023-2024 حيث يقوم المجلس الأعلى للجامعات بتجديد المقاعد المتاحة في كل كلية استناداً للمتطلبات الاكاديمية، فضلاً عن أن نسبة النجاح في نتائج الثانوية يتم اعتمادها كمعيار للقبول في الكليات ووفقاً للمصدر المسؤول في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فمن المحتمل إطلاق تنسيق المرحلة الأولى لعام 2023 بعد أن يتم الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة فضلاً عن الإعلان عن الحد الأدنى بقبول في الكليات والتخصصات المختلفة، ويمكن متابعة الموقع الإلكتروني وزارة التعليم العالي والبحث العلمي .

الحد الأدنى للقبول في الكليات الشعبة العلمية لعام 2023

إليكم في السطور القادمة الحد الأدنى للقبول في الكليات الشعبة العلمية لعام 2023:

مؤشرات الحد الأدنى للقبول في الكليات
  • طب المنصورة 387.0
  • طب سوهاج 386.0
  • هندسة بترول و تعدين السويس 386.0
  • طب دمياط 386.0
  • طب الزقازيق 385.0
  • طب فاقوس 384.0
  • طب كفر الشيخ 383.0
  • طب طنطا 383.0
  • طب أسنان المنصورة 382.0
  • طب أسنان جنوب الوادي 382.0
  • طب الإسكندرية 382.0
  • طب بور سعيد 381.0
  • طب القاهرة 381.0
  • طب أسيوط 381.0
  • طب عين شمس 380.0
  • طب جنوب الوادي 380.0
  • طب المنوفية بشبين الكوم 380.0
  • طب بنها 379.0
  • طب الأقصر 379.0
  • طب قناة السويس بالإسماعيلية 378.0
  • طب المنيا 378.0
  • طب أسنان الزقازيق 378.0
  • طب حلوان 378.0
  • طب أسنان كفر الشيخ 377.0
  • طب الفيوم 377.0
  • طب السويس 377.0
  • طب أسنان المنوفية 377.0
  • طب العريش 376.0
  • طب أسنان أسيوط 376.0
  • طب أسوان 376.0
  • طب بني سويف 376.0
  • طب أسنان عين شمس 376.0
  • طب أسنان القاهرة 376.0
  • طب أسنان الإسكندرية 376.0
  • طب أسنان طنطا 376.0
  • طب أسنان قناة السويس بالإسماعيلية 376.0
  • طب الوادي الجديد 375.6
  • طب أسنان المنيا 375.0
  • طب أسنان الفيوم 375.0
  • طب أسنان السويس 375.0
  • طب بور سعيد 381.0
  • طب القاهرة 381.0
  • طب أسيوط 381.0
  • طب عين شمس 380.0
  • طب جنوب الوادي 380.0
  • طب المنوفية بشبين الكوم 38
  • طب أسنان أسيوط 376.
  • طب أسنان السويس 375.0
  • طب أسنان بني سويف 374.0

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Rplus agensyمنذ 39 دقيقة
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