برابط مباشر.. تحميل تطبيق نتائج الامتحانات سوريا 2023 لاستخراج نتائج الصف التاسع حسب رقم الاكتتاب في كل المحافظات

تحميل تطبيق نتائج الامتحانات سوريا 2023، يتزايد البحث حول تحميل تطبيق نتائج الامتحانات سوريا 2023 الذي يتم من خلاله رفع نتائج الصف التاسع سوريا حسب رقم الاكتتاب، وخلال الساعات الماضية تم تداول أخبار تفيد بأن أعمال التصحيح في كافة الكنترولات قد انتهت لتبدأ مرحلة تجميع الدرجات، واليكم رابط تنزيل تطبيق نتائج الامتحانات سوريا عبر متجر جوجل بلاي، فتابعونا.

تحميل تطبيق نتائج الامتحانات سوريا 2023

ويمكنك تحميل تطبيق نتائج الامتحانات سوريا 2023 في أقل من دقيقة، وقد تم الانتهاء من امتحانات شهادة التعليم الاساسي في كافة المحافظات “دمشق، ريف دمشق، حلب، حمص، القنيطرة، درعا،…” في يوم 25 يونيو الماضي، لتبدأ أعمال التصحيح فورا والتي وجه السيد الوزير درام طباع بضرورة التدقيق ومراعاة الشفافية والنزاهة ليحصل كل طالب على الدرجات المستحقة له، والآن مع خطوات تحميل تطبيق نتائج الامتحانات سوريا 2023:

قم الدخول على متجر جوجل بلاي أو ابل ستور.

قم بكتابة تطبيق نتائج الامتحانات سوريا في خانة البحث.

او الضغط على هنا.

اضغط على كلمة تثبيت .

بعد الإنتهاء من تثبيت البرنامج على الهاتف، قم بالضغط على كلمة فتح.

ادخل رقم الاكتتاب الخاص بالطالب.

ثم حدد اسم المحافظة التابع لها الطالب.

بعد ذلك اضغط على “عرض النتيجة”.

الآن ستظهر لك درجاتك ومجموعك الكلي.

رابط استخراج نتائج الصف التاسع سوريا 2023

والآن يمكنك استخراج نتائج الصف التاسع سوريا 2023 عبر الموقع الرسمي للوزارة فور اعتمادها، من خلال اتباع ما يلي: