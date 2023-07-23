“هتقبض بالدولار مع لاعيبة الكورة”!! اعرف حالًا وظائف وزارة الشباب والرياضة 2023 وألحق قدم

وظائف وزارة الشباب والرياضة 2023، قامت وزارة الشباب والرياضة بالإعلان على موقعها الرسمي عن احتياجها لبعض الأشخاص للتعيين فوراً في الوظائف المختلفة بمرتبات مجزية حيث قامت بتوفير الكثير من الوظائف الشاغرة والتي تناسب كافة المؤهلات العلمية سواء كانت مؤهلات عالية أو متوسطة وقامت بتوضيح شروط التقديم في هذه الوظائف وكيفية التقديم على الوظائف الخاصة والأوراق المطلوبة.

وظائف وزارة الشباب والرياضة 2023

هناك العديد من التخصصات والوظائف التي قامت بتوفيرها وزارة الشباب والرياضة للكثير من الشباب حديثي التخرج والوظائف كالتالي:

مهندس إنتاج حديث التخرج ومهندس معمل حديث التخرج.

مهندس سعد جودة حديث التخرج ومهندس ميكانيكا حديث التخرج.

الكثير من الوظائف القيادية بوزارة الشباب والرياضة.

أمين عام لا يزيد عن 30 عام.

عام انتاج لا يزيد عن 35 عام.

اخصائي مبيعات وكابتن اوردر.

ويتر وبائع سمك واستيورد.

شيف قسم متخصص في الوجبات السريعة وشيفات سخن.

مساعد شيف وشيف جزار وبائع خضار وفاكهة.

مميزات الوظائف الخالية بوزارة الشباب والرياضة

قامت الوزارة بتوفير العديد من الوظائف للشباب وتحتوي على مميزات عديدة والتي توفر حياة كريمة للشباب ومن أهم هذه المميزات: