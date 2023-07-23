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“هتقبض بالدولار مع لاعيبة الكورة”!! اعرف حالًا وظائف وزارة الشباب والرياضة 2023 وألحق قدم
وظائف وزارة الشباب والرياضة 2023، قامت وزارة الشباب والرياضة بالإعلان على موقعها الرسمي عن احتياجها لبعض الأشخاص للتعيين فوراً في الوظائف المختلفة بمرتبات مجزية حيث قامت بتوفير الكثير من الوظائف الشاغرة والتي تناسب كافة المؤهلات العلمية سواء كانت مؤهلات عالية أو متوسطة وقامت بتوضيح شروط التقديم في هذه الوظائف وكيفية التقديم على الوظائف الخاصة والأوراق المطلوبة.
وظائف وزارة الشباب والرياضة 2023
هناك العديد من التخصصات والوظائف التي قامت بتوفيرها وزارة الشباب والرياضة للكثير من الشباب حديثي التخرج والوظائف كالتالي:
- مهندس إنتاج حديث التخرج ومهندس معمل حديث التخرج.
- مهندس سعد جودة حديث التخرج ومهندس ميكانيكا حديث التخرج.
- الكثير من الوظائف القيادية بوزارة الشباب والرياضة.
- أمين عام لا يزيد عن 30 عام.
- عام انتاج لا يزيد عن 35 عام.
- اخصائي مبيعات وكابتن اوردر.
- ويتر وبائع سمك واستيورد.
- شيف قسم متخصص في الوجبات السريعة وشيفات سخن.
- مساعد شيف وشيف جزار وبائع خضار وفاكهة.
مميزات الوظائف الخالية بوزارة الشباب والرياضة
قامت الوزارة بتوفير العديد من الوظائف للشباب وتحتوي على مميزات عديدة والتي توفر حياة كريمة للشباب ومن أهم هذه المميزات:
- المرتبات تبدأ من 3500 جنيه شهرياً تختلف حسب المؤهل الوظيفي للتخصص المطلوب.
- المرتبات المجزية لا تقل عن 5000 جنيه سواء كانت للمؤهلات المتوسطة والمؤهلات العليا.
- توفير تأمينات اجتماعية بالإضافة إلى التأمينات الطبية.
- وقت العمل لا يزداد عن تسع ساعات بالإضافة إلى كافة الحوافز والعمولات.
- هناك العديد من الوظائف التي تقوم بتوفير بدل سكن في حالة عدم وجود سكن ثابت.