JObs.sa رابط الاستعلام عن نتائج قبول كلية الملك فهد الأمنية 1445 برقم الهوية

رابط الاستعلام عن نتائج قبول كلية الملك فهد الأمنية 1445 هو أمر يهتم بمعرفته الكثيرون، فكلية الملك فهد الأمنية تعد واحدة من الكليات الرائدة في السعودية فضلاً عن أنها من أهم الكليات العسكرية التي لها دور في تدريب وتطوير الطلاب والطالبات في مجال العمل العسكري كما أن الكلية تقوم بتقديم الكثير من الخدمات التعليمية علمياً ونظرياً كما يشرف على التعليم كوادر مؤهلة وذات كفاءة وخبرة من أجل تزويد الأشخاص الملتحقة بالكلية بالمعارف في التخصصات المختلفة فالهدف من إنشاء هذه الكلية هو خدمة المجتمع وتقديم الخدمات التي تعمل على التحسين من الوضع الأمني، لذا سنتعرف من خلال السطور القادمة عن كل ما يدور حول كلية الملك فهد.

رابط الاستعلام عن نتائج قبول كلية الملك فهد الأمنية 1445

كلية الملك فهد وفرت لكم خدمة الاستعلام عن نتائج القبول بالكلية بشكل إلكتروني، أي يمكنكم الاستعلام عن نتائج قبول كلية الملك فهد من خلال التوجه إلى منصة أبشر تبعاً للخطوات التي سيتم ذكرها في السطور القادمة:

التوجه إلى منصة أبشر jobs.sa على الإنترنت.

وبعد ذلك يتم النقر على خيار قبول منصة أبشر للتوظيف.

عليكم بكتابة المعلومات الشخصية المطلوبة منكم والتي تتمثل في “رقم التعريف، تاريخ الميلاد، تحديد الجنس، الحالة الاجتماعية، إدخال رقم هوية الأب، وتحديد رقم المهمة”.

النقر على خيار العرض.

سوف تظهر أمامكم نتيجة الاستعلام على الفور.

شروط القبول في كلية الملك فهد الأمنية

كلية الملك فهد الأمنية المتقدم سعودي الجنسية، ما عدا من نشأ مع والده خارج المملكة لخدمة البلاد.

خلو السجل الخاص بالطالب من قضايا الشرف والأمانة.

التمتع السمعة الطيبة والسيرة الحسنة.

عمر المتقدم بين 17 عاماً و 22 عاماً.

أن يكون الطالب حاصل على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

احتياز الفحوصات الطبية والاختبارات المطلوبة للقبول.

اجتياز المقابلة الشخصية واختبارات اللياقة البدنية.

النجاح في اختبارات القدرات والتحصيلي من المركز الوطني للقياس.

ألا يكون المرشح متزوجاً من أجنبية.

كيفية التقديم على كلية الملك فهد الأمنية

يمكن التقديم على كلية الملد فهد لخريجي الثانوية العامة من خلال إتباع عدد من الخطوات والتي جاءت على النحو التالي: