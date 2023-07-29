JObs.sa رابط الاستعلام عن نتائج قبول كلية الملك فهد الأمنية 1445 برقم الهوية
رابط الاستعلام عن نتائج قبول كلية الملك فهد الأمنية 1445 هو أمر يهتم بمعرفته الكثيرون، فكلية الملك فهد الأمنية تعد واحدة من الكليات الرائدة في السعودية فضلاً عن أنها من أهم الكليات العسكرية التي لها دور في تدريب وتطوير الطلاب والطالبات في مجال العمل العسكري كما أن الكلية تقوم بتقديم الكثير من الخدمات التعليمية علمياً ونظرياً كما يشرف على التعليم كوادر مؤهلة وذات كفاءة وخبرة من أجل تزويد الأشخاص الملتحقة بالكلية بالمعارف في التخصصات المختلفة فالهدف من إنشاء هذه الكلية هو خدمة المجتمع وتقديم الخدمات التي تعمل على التحسين من الوضع الأمني، لذا سنتعرف من خلال السطور القادمة عن كل ما يدور حول كلية الملك فهد.
رابط الاستعلام عن نتائج قبول كلية الملك فهد الأمنية 1445
كلية الملك فهد وفرت لكم خدمة الاستعلام عن نتائج القبول بالكلية بشكل إلكتروني، أي يمكنكم الاستعلام عن نتائج قبول كلية الملك فهد من خلال التوجه إلى منصة أبشر تبعاً للخطوات التي سيتم ذكرها في السطور القادمة:
- التوجه إلى منصة أبشر jobs.sa على الإنترنت.
- وبعد ذلك يتم النقر على خيار قبول منصة أبشر للتوظيف.
- عليكم بكتابة المعلومات الشخصية المطلوبة منكم والتي تتمثل في “رقم التعريف، تاريخ الميلاد، تحديد الجنس، الحالة الاجتماعية، إدخال رقم هوية الأب، وتحديد رقم المهمة”.
- النقر على خيار العرض.
- سوف تظهر أمامكم نتيجة الاستعلام على الفور.
شروط القبول في كلية الملك فهد الأمنية
|كلية الملك فهد الأمنية
كيفية التقديم على كلية الملك فهد الأمنية
يمكن التقديم على كلية الملد فهد لخريجي الثانوية العامة من خلال إتباع عدد من الخطوات والتي جاءت على النحو التالي:
- التوجه إلى موقع منصة التوظيف أبشر.
- يتم النقر على خيار الوظائف المتاحة من القائمة الرئيسية.
- النقر على خيار الوظيفة الشاغرة لكلية الملك فهد الأمنية.
- قم بالنقر على الارتباط الموجودة في أسفل الصفحة الرئيسية.
- يتم الحصول على الموافقة بعد أن تتحقق من الشروط والقواعد.
- قم بإدخال المعلومات الشخصية.
- النقر على خيار موافق.
- يقوم الطالب بتقديم مؤهلاته الأكاديمية
- النقر على خيار حفظ بيانات التأهيل من ثم النقر على خيار العرض والتحقق.
- قم بكتابة الطالب ثم أرسله.