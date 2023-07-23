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“الآن” خطوات الاستعلام عن فواتير الخط الارضي بالرقم القومي لسداد الفاتورة إلكترونيًا 2023
خطوات الاستعلام عن فواتير الخط الارضي بالرقم القومي يمكن أن تتم من خلال الموقع الرسمي الخاص بالشركة المصرية للاتصالات كما توجد بعض الطرق المختلفة التي يمكن اتباعها من أجل سداد قيمة فاتورة التليفون الأرضي
خطوات الاستعلام عن فواتير الخط الارضي بالرقم القومي
توجد بعض الخطوات الواجب اتباعها من أجل الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي بالرقم القومي وهذه الخطوات هي
- للاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي يجب أولًا أن نقوم بالدخول إلى الشركة المصرية للاتصالات وذلك من خلال زيارة الرابط التالي https://te.eg/wps/portal/te/Persona”?gclid=Cj0KCQjw_O2lBhCFARIsAB0E8B9lTfc4Tp4ovaKag0Z5U-_x3tN5O5fN2wUZV7IKx7_ffUcqlhgtSNAaA”6mEALw_wcB
- قم بعد ذلك باختيار كلمة الاستعلام عن الفاتورة في القائمة الرئيسية.
- سوف يتم الانتقال إلى صفحة أخرى بها العديد من الخانات الفارغة نقوم من خلالها بإدخال كافة البيانات التي تخص التليفون الأرضي والتي تتمثل في كود المحافظة ورقم التليفون الأرضي والرقم القومي الخاص بالمستعلم.
- قم في النهاية بالضغط على كلمة استعلام وبعدها سوف يتم ظهور كافة المعلومات والبيانات التي تخص المبلغ المراد دفعه لهذا التليفون الأرضي والذي يكون عادة ربع سنوي.
طرق سداد فاتورة التليفون الأرضي
توجد بعض الطرق المختلفة التي يمكن اتباعها من أجل سداد قيمة فاتورة التليفون الأرضي وهذه الطرق المختلفة يمكن أن تتمثل في الآتي
- يمكن سداد فاتورة التليفون الأرضي من خلال فودافون كاش او اورانج كاش.
- كما يمكن سداد قيمة الفاتورة من خلال ماكينات الصراف الآلي.
- من الممكن أيضا دفعها من خلال خدمة فورى.
- يمكن أيضا دفع قيمة الفاتورة من خلال السنترال التابع للعميل.