“الآن” خطوات الاستعلام عن فواتير الخط الارضي بالرقم القومي لسداد الفاتورة إلكترونيًا 2023

خطوات الاستعلام عن فواتير الخط الارضي بالرقم القومي يمكن أن تتم من خلال الموقع الرسمي الخاص بالشركة المصرية للاتصالات كما توجد بعض الطرق المختلفة التي يمكن اتباعها من أجل سداد قيمة فاتورة التليفون الأرضي

خطوات الاستعلام عن فواتير الخط الارضي بالرقم القومي

توجد بعض الخطوات الواجب اتباعها من أجل الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي بالرقم القومي وهذه الخطوات هي

للاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي يجب أولًا أن نقوم بالدخول إلى الشركة المصرية للاتصالات وذلك من خلال زيارة الرابط التالي https://te.eg/wps/portal/te/Persona”?gclid=Cj0KCQjw_O2lBhCFARIsAB0E8B9lTfc4Tp4ovaKag0Z5U-_x3tN5O5fN2wUZV7IKx7_ffUcqlhgtSNAaA”6mEALw_wcB

قم بعد ذلك باختيار كلمة الاستعلام عن الفاتورة في القائمة الرئيسية.

سوف يتم الانتقال إلى صفحة أخرى بها العديد من الخانات الفارغة نقوم من خلالها بإدخال كافة البيانات التي تخص التليفون الأرضي والتي تتمثل في كود المحافظة ورقم التليفون الأرضي والرقم القومي الخاص بالمستعلم.

قم في النهاية بالضغط على كلمة استعلام وبعدها سوف يتم ظهور كافة المعلومات والبيانات التي تخص المبلغ المراد دفعه لهذا التليفون الأرضي والذي يكون عادة ربع سنوي.

طرق سداد فاتورة التليفون الأرضي

توجد بعض الطرق المختلفة التي يمكن اتباعها من أجل سداد قيمة فاتورة التليفون الأرضي وهذه الطرق المختلفة يمكن أن تتمثل في الآتي