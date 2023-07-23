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قبل ما النت يقطع عليك!! أدخل بسرعة على رابط الاستعلام عن فواتير الخط الارضي وأدفع فاتورتك وانت مكانك 2023
أعلنت شركة الاتصالات المصرية على أنه يوجد رابط خاص بها يحتوي على مجموعه من الخدمات التى توفر على المواطن الجهد وعناء الذهاب إلى المقر، ولذلك يتساءل المواطنين عن رابط الاستعلام عن فواتير الخط الارضي وطريقة سداد الفاتورة أون لاين، فمن خلال الدخول إلى الموقع يمكنك معرفة كل هذا.
رابط الاستعلام عن فواتير الخط الارضي
تستطيع الاستعلام عن فاتورة الخط الأرض من خلال اتباع بعض الخطوات إلى قامت الشركة المصرية بتوضيحها وهي كتالي:
- أولاً يجب على العميل الذي يريد الاستعلام عن هذه الفاتورة الدخول إلى الموقع الخاص بشركة المصرية للاتصالات.
- ومن ثم عليه أن يقوم بعمل حساب أو إذا كان لدية حساب علية أن يقوم بإدخال الرقم السري، واسم المستخدم، أو البريد الالكتروني.
- ومن ثم علية التوجة إلى القائمة الخاصة بالاستعلام، وحدد نوع الاستعلامات وهي فاتورة الخط الارضي.
- ومن ثم عليك أن يكتب كود المحافظة التابعة له في الحقل المخصص.
- عليه بعدها أن يقوم بكتابة رقم الأرضي ورقم الحساب بشكل دقيق.
- بعدها انقر على ايقونة استعلام التى توجد الصفحة، بعدها ستجد جميع البيانات الخاصة بالفاتورة أمامك.
فاتورة التليفون الارضي
يمكنك سداد قيمة الفاتورة من خلال الموقع الخاص بشركة بكل سهوله وبدون الذهاب إلى أي مقر رئيسي، ولمعرفة الخطوات تابع التالى:
- عليك في البداية أن تقوم بدخول إلى المنصة الخاصة بشركة
- ومن ثم انقر على أيقونة فاتورتي، واستعلم عنها ادخل الملحقات الخاصة بالحقول منها كود المحافظة، ورقم الارضي، قم بنقر على عرض الفاتورة ستجد القيمة أمامك.
- انقر على أيقونة الدفع، وحدد الطريقة التى تريد الدفع بها.
- ومن ثم انقر على سداد قم بكتابة جميع البيانات الخاصة بالوسيلة، ومن هنا تكون قد أتممت مهمة السداد بنجاح.