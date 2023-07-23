“هتتفرج ببلاش” من هنــا مجموعة القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والأهرام 2023

لمن يعشق كرة القدم سوف يتم اذاعة مباراة حماسية رائعة بين الأهلى والأهرام خلال هذه الأيام د، وبعد عرض الموعد المحدد الذي سوف تقوم فيه المباراة، أخذ الكثير من المشجعين في التساؤل عن القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والأهرام وترددات الخاصة بهم، وسوف نوفيكم أيها خلال السطور التالية.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والأهرام

يتساءل الكثير من المواطنين عن القنوات التي من خلال سوف يتم إذاعة المباراة الأهلى والأهرام فهي، تعد واحدة من أقوى المباريات التى سوف تقام خلال هذه الأيام، ولذلك قمنا بجمع جميع القنوات، وسوف نقوم بذكرها الآن:

أولاً قناة أبو ظبي الرياضية وهي واحدة من القنوات المفتوحة والتى تقوم بعرض المباريات بشكل مجاني بدون دفع أي رسوم، و سوف تقوم ببث المباراة بين الأهلى وبيراميدز عبر ترددها وهو: 11411، ذات استقطاب افقي، ومعدل ترميز

ثانياً قناة أون تايم سبورت تعد من أشهر القنوات التى تقوم بعرض المباريات، وأيضًا آخر أخبار كرة القدم، فهي سوف تتيح لنا عرض المباراة الأهلى والاهرام من خلال التردد الخاص بها وهو: 11861 بينما الاتجاه الخاص بها رأسي، وأيضًا تعد من القنوات المجانيه.

موعد عرض المباراة الأهلى والأهرام

ينتظر الكثير من المشجعين المحبين للنادي الأهلى والأهرام هذه المباراة بفارغ الصبر، ولذلك يريدون معرفة موعد عرض المباريات حيث تذاع هذه المباراة في الساعة الثامنة ونصف بتوقيت مصر والسعودية، وسوف يتم عرضها يوم الأحد المقبل من هذا الشهر.

كما يمكنك حجز التذكرة من خلال الموقع تذكرتي، وذلك من خلال تحديد المباراة من القائمة الخاصة بالمباريات، بعدها اختر مكان الجلوس، بعد ذلك قم بتدوين بعض البيانات منها الاسم، والرقم الهاتف، وأيضًا طريقة دفع قيمة التذكرة، ومن ثم انقر على حجز.