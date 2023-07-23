ترقبوا بعد ساعات قليلة .. نتائج السادس اعدادي 2023 بالرقم الامتحاني عبر ملازمنا في العراق

قام وزير التربية والتعليم في العراق بالإعلان عن موعد نتائج السادس اعدادي 2023 ، وسوف تظهر خلال شهر أغسطس المقبل وبالتحديد الموافق يوم ١٠ من شهر أغسطس لسنة ٢٠٢٣، وسيتم الإعلان عنها عقب الانتهاء من عمليات التصحيح ورصد تقارير الدرجات ومراجعتها واعتمادها خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم العراقية ، وتعد تلك النتيجة من ضمن أحد النتائج المهمة في حياة الطلاب والطالبات فلا يستطيع الطالب التقدم قدما إلا باجتياز المرحلة السابقة لها، وفي مقالنا هذا سوف نقدم لكم كيفية الحصول نتائج السادس اعدادي 2023

نتائج السادس اعدادي 2023

اشتعلت محركات البحث في جوجل عن كيفية الحصول على نتائج السادس اعدادي 2023 ، حيث صرحت وزارة التربية والتعليم في العراق أنه تم البدء في عمليات التصحيح فور الانتهاء من الامتحانات وسيتم الإعلان عنها خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم العراقية من خلال الرابط الآتي https://epedu.gov.iq/verify/index.php?url=/https://epedu.gov.iq/verify/index.php?url=/ وتلك الرابط سوف يتم ظهور عليه النتيجة بعد تفعيلها من قبل وزارة التربية والتعليم في العراق على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أكد مصدر موثوق في وزارة التربية والتعليم العراقية أنه سوف يتم الإعلان عن نتيجة الصف السادس إعدادي٢٠٢٣في الأيام القليلة القادمة ،وذلك عقب الانتهاء من عمليات التصحيح ورصد الدرجات واعتمادها .

كيفية الاستعلام عن نتائج السادس اعدادي 2023

يمكنك الاستعلام عنها من خلال الخطوات التالية: