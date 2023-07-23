“بشرى سارة لأصحاب المعاشات” .. تبكير معاشات شهر أغسطس 2023 مع زيادة مالية 500ج

معاشات شهر أغسطس 2023 يتم صرفها بداية من يوم الثلاثاء الموافق 1 من شهر أغسطس وذلك وفقاً لقرارات الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية كما توجد العديد من الأماكن المختلفة التي من خلالها يتم صرف معاشات شهر أغسطس القادم بكل سهولة

معاشات شهر أغسطس 2023

أصدرت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية العديد من القرارات الجديدة بشأن صرف معاشات شهر أغسطس القادم بالزيادات المقررة سواء بالحد الأدنى أو الحد الأقصى وهذه القرارات يمكن أن تتمثل في الآتي

أصدرت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بعض القرارات بشأن موعد صرف معاشات شهر أغسطس.

حددت الهيئة القومية الميعاد على أن يكون بداية من يوم الثلاثاء الموافق 1 من شهر أغسطس.

كما أنها قررت أنه يتم صرف المعاشات بالزيادة المقررة لجميع المستفيدين منه.

الحد الأدنى لزيادة المعاش هو 170 جنية والحد الأقصى يكون 1635 جنية.

أماكن صرف معاشات شهر أغسطس

توجد العديد من الأماكن المختلفة التي من خلالها يتم صرف معاشات شهر أغسطس القادم بكل سهولة وهذه الأماكن المختلفة يمكن أن تتمثل في الآتي