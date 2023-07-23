“من هنــا” رابط أصلي لمعرفة علامات الطلاب أوبن ايمس عبر المنصة الرسمي في الأردن 2023

علامات الطلاب أوبن ايمس، تعتبر منصة اوبن ايمس من أفضل الوسائل بالنسبة للطلاب وأولياء الأمور والمعلمين للاستعلام عن النتيجة وتعتبر الوجهة الرسمية للحصول على جميع الخدمات التعليمية التي يحتاجها الكثير من الناس لذلك نجد محركات البحث على جوجل مرتفعة بسبب البحث عن رابط منصة اوبن ايمس وعن طريقة تحميله وأهميته وطريقة الاستعلام عن النتيجة من خلاله.

علامات الطلاب أوبن ايمس

عن طريق الضغط على رابط منصة اوبن ايمس الالكترونية تستطيع استخراج علامات الطلاب في جميع المستويات التعليمية وذلك عن طريق اتباع الخطوات التالية:

أولاً تقوم بتسجيل الدخول في منصة اوبن ايمس بكتابة اسم المستخدم وكلمة السر وذلك من خلال الرابط https://gd-moe.openemis.org/core/

ثم بعد ذلك تقوم بالدخول إلى قسم معدلات ونتائج الطلاب.

ثم تقوم بكتابة كافة البيانات الخاصة بالطالب وهي: الاسم ورقم الجلوس.

ثم تقوم بتحديد المرحلة التعليمية التي تريد الاستعلام عنها.

وفي النهاية تقوم بالضغط على أيقونة بحث النتيجة.

استخراج علامات الطلبة والطالبات في الأردن

من خلال منصة اوبن ايمس يمكنك بكل سهولة الاستعلام عن نتائج كافة الطلاب في كافة المحافظات وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية: