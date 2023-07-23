“مبروك نسبة النجاح تتخطي الـ 90%” رابط نتائج ثانوية عامة في اليمن بجميع المدن 2023

يترقب الطلاب الثانوية العامة النتيجة باهتمام كبير ويريدون معرفة الموعد الذي سوف يتم إظهارها فيه، حيث كان من المرجح إعلانها خلال الأيام القادمة وتم تأجيلها لسبب ما، ومن ثم يمكنك الاستعلام عنها من خلال رابط نتائج ثانوية عامة في اليمن، أو من خدمة الاتصالات المتواجدة في الهاتف، وسيتم إبلاغك بنتيجة عبر رسائل النصية.

رابط نتائج ثانوية عامة في اليمن

الكثير من الآباء والأمهات وأيضًا الطلاب يريدون معرفة رابط النتيجة الشهادة الثانوية في اليمين، حيث قامت الوزارة بإطلاقه، وقامت بتوضيح الطريقة وهي كالاتي:

في بادئ الأمر ينبغي على الطلاب أن يقوم بالولوج إلى الموقع الخاص بوزارة التربية والتعليم باليمين.

ومن ثم انقر على تسجيل الدخول، سيتم توجيهك إلى الصفحة الخاصة لاختيار الخدمة.

ستجد مجموعة من الأقسام قم بنقر على قسم الاستعلامات.

حدد النتيجة وهي الثانوية العامة، بعد ذلك سيطلب منك كتابة بيانات معرفة النتيجة وهي: تدوين رقم الاكتتاب في الحقل الخاص بة، اختر العام الدراسي لعام 2022-2023.

بعدها قم بتحديد الشعبة سواء أكانت أدبية أو علمية.

ستجد مربع التحقق في الأسفل قم بنقر عليك ليتأكد من أنك إنسان لست ريبورت.

وانقر على أيقونة التالي ستجد النتيجة بجميع تفاصيلها أمامك.

نتائج الثانوية العامة اليمين

انتهى الطلاب من تأدية الاختبارات، بعدها قامت الوزارة بفتح منافذ التصحيح وبدء المدرسين في عمليات التصحيح، ولم يعد إلا رصد النتيجة على الموقع، واعتمادها لطلاب على الفور، وقالت الوزارة أنه من المحتمل إعلان النتيجة خلال الأسبوع المقبل، كما قامت بإطلاق وسيلة أخرى تستطيع من خلالها معرفة النتيجة، وذلك من خلال الاتصال برقم 161 واتباع الخطوات وسيتم إبلاغك بكافة المعلومات.