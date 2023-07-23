“الآن” خطوات الدخول على رابط فحص نتائج توجيهي 2023 في فلسطين .. مباشرة من هنــا

قامت وزارة التربية والتعليم العالي بفلسطين إلى الإعلان عن المواعيد النهائية الخاصة بنتائج التوجيهي، وسيتم ذلك خلال الأيام القادمة من شهر يوليو لعام 2023 ميلاديا، وهذا التقرير تم من قبل المدير العام للتقويم والقياس، وتم أيضا الإفصاح عن كيفية التسجيل للحصول على النتائج، ونظرا لكثرة التساؤلات من قبل أولياء الأمور عن رابط فحص نتائج توجيهي سوف نقوم بعرض لكم كافة التفاصيل الخاصة بنتائج التوجيهي .

رابط فحص نتائج توجيهي

كما أوضحنا لكم أن وزارة التربية والتعليم الفلسطينية أقرت عن معلومات خاصة باستخراج نتائج الثانوية العامة التوجيهية ، وسنقوم لكم توضيح عدة خطوات لاستخراج والكشف عن تلك النتيجة فيما يلى:

ادخل على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم الفلسطينية من خلال https://tawjihi.mohe.ps /.

اكتب كافة البيانات المطلوبة منك مثل اسمك الخاص، واسم محافظتك، و رقم الاكتتاب وغيرها.

اضغط على كلمة بحث.

بعد قليل ستظهر لك النتيجة على الفور وبإمكانك تنزيلها ولكن بعد حصول كافة الطلاب على نتائجهم.

المعلومات المرتبطة بنتائج توجيهي فلسطين 2023

قام المدير المسئول عن القياس والتقويم في فلسطين بأنه تم بالفعل البدء في عمليات التصحيح وأوشكت على الانتهاء منها ورصد الدرجات، ولم يتبقى سوى المراجعة الدقيقة لها لتجنب الخطأ وظلم الطلاب والتأكد على أن كل طالب يأخذ حقه الكامل من الدرجات دون تظلم ، ويطمئن كافة أولياء الأمور والطلبة وكذلك الطلاب بكافة محافظات فلسطين أنه لم يتبقى سوى القليل من الانتظار بعد لتلقى الدرجات والتي ستكون مرضية لجميع الطلاب وأبائهم.