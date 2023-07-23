“الآن” من هنــا مباشرة رابط دخول أوبن ايمس للحصول على علامات الطلاب في الأردن 2023

يتساءل الكثير من الطلاب وأولياء الأمور عن رابط دخول أوبن امس فهي واحدة من المنصات التي تم إطلاقها لكي تساعدهم في الاستفسار عن بعض الخدمات الخاصة بالطلاب منها الاستعلام عن النتائج، ولم تقتصر على هذا بل أصدرت تطبيق يساعدك في الحصول على النتيجة بسهولة.

رابط دخول أوبن ايمس

يتساءل الطلاب عن رابط الدخول لمنصة أوبن ايمس، فهي من المنصات التي تقدم العديد من الخدمات فمن خلالها يمكنك معرفة النتائج الخاصة بطلاب، وهذا ما سوف نقوم بذكرها الآن:

أولاً يجب عليك كمستفيد أن تقوم بتفعيل الشبكة المحلية الخاصة بك.

ومن ثم الدخول الى الموقع الخاص ب أوبن ايمس وزارة التعليم.

ومن ثم انقر فوق تسجيل بيانات الدخول قم بحرقها داخل المربعات الفارغة.

بعدها قم بنقر على قائمة الاستعلامات اختر نتائج حدد الصف الذي تريد الاستعلام عنه.

بعدها قم بكتابة البيانات المطلوبة منك وهي: المحافظة، ورقم الجلوس والمدرسة التابعة له.

بعدها قم بضغط على التالى، من هنا ستجد بيانات بجميع درجات الطلاب وهذا في حين تم ظهورها.

تطبيق اوبن ايمس 2023

يعد تطبيق اوبن ايمس من التطبيقات سهلة التحميل فمن خلال الذهاب إلى المتجر الخاص بنظامك سواء أكان أندرويد أو آيفون ومن ثم قم بالتثبيت سوف تجد التطبيق على جهازك، ومن ثم عليك فتحة وضغط على إنشاء حساب، بعدها قم بكتابة البيانات في المكان الملحق به منها: الاسم، والبريد الإلكتروني، ورقم الهاتف، وتاريخ الميلاد، بعد ذلك قم بالنقر على أيقونة تسجيل، سيتم نقلك إلى الواجهة يمكنك الاستعلام عن النتيجة، كما تريد وتم إطلاق هذا التطبيق لكي يخفف الضغط على الموقع .