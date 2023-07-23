“خبر في الجون” التموين تزف بشرى سارة بشأن الأوكازيون الصيفي ” ببلاش هتشتروا كل حاجة”

أكد مدير عام الرقابة على المعاملات التجارية بوزارة التموين والتجارة، أحمد أبو الفضل عبد التواب، أن الأمر المميز في الأوكازيون الصيفي لهذا العام هو رغبة التجار في المشاركة، مؤكداً أن موعد الأوكازيون الصيفي لعام 2023 سيكون بدء من يوم الاثنين الموافق 7 أغسطس 2023، وسيستمر لمدة شهر.

الأوكازيون الصيفي 2023 في مصر

وفي حديثه الهاتفي في برنامج “أبو الفضل”، قال… صباح الخير يا مصر قناة “الأولى المصرية”، أعلنت اليوم السبت أن إجراءات المشاركة في الأوكازيون سهلة للغاية، حيث أكدت على أهمية توفر السجل التجاري والرقم القومي والتوجه إلى أقرب مديرية للتسجيل، ويمكن للتاجر الحصول على التصريح خلال 10 دقائق.

نسب الخصم في الأوكازيون الصيفي 2023

وأضاف عبد التواب مدير عام الرقابة على المعاملات التجارية بوزارة التموين والتجارة، إن الأوكازيون يمنح البائعين فرصة للتخلص من المنتجات التي لديهم في المخزون، يهدف ذلك إلى تحضير المتاجر لاستقبال الموسم الخريفي والشتوي القادم. في هذا السياق، بين المدير أن الأوكازيون يعود بفوائد جمة للتجار ويسهم في تنظيم سوق البيع بشكل أفضل.يتراوح نسبة الخصومات من 20% إلى 50%.

وأوضح أن وزارة التموين لا تتدخل على الإطلاق في نسبة التخفيضات التي يحددها المتجر أو في مشاركة المتاجر في الحملات التخفيضية الاوكازيون مشيرًا إلى أنه لا يوجد تحديد رسمي بشأن عدد المتاجر المشاركة في الحملات التخفيضية “الاوكازيون” مشراً إلى أن التجار لا يزالون يقدمون طلبات الحصول على التراخيص.