مدة فترة التقديم.. أخر موعد للتسجيل في اختبارات القدرات 2023 لطلاب الثانوية العامة والكليات التي تتطلب إجراء اختبارات القدرات

يبحث الكثير من طلاب الثانوية العامة عن مواعيد اختبارات القدرات والتي تعد من أهم العوامل المحددة للالتحاق بالجامعات المصرية المختلفة حسب الشروط الخاصة بتنسيق الجامعات، والتي يتم الإعلان عنها من وزارة التعليم العالي، ونقدم لكم جميع الإجابات حول مواعيد اختبارات القدرات الخاص بالثانوية العامة، وغيرها من المعلومات الهامة لجميع الطلاب، وخاصة الذين يرغبون في الانضمام إلى الكليات التي تتطلب اجتياز اختبار القدرات أولا حتى يتم قبوله بالكلية، والتي دائما ما تشهد إقبال كبير من جانب الطلاب.

مواعيد اختبارات القدرات 2023

أعلن المجلس الأعلى الخاص بالجماعات الرسمية والحكومية، والذي يرأسه الدكتور محمد عاشور وزير البحث العلمي والتعليم العالي عن حزمة من القواعد الخاصة بتنسيق الكليات التابعة للجامعات المختلفة للناجحين من طلبة الثانوية العامة للعام 2023، وكذلك الشهادات المعادلة وفق القوانين وآلية العمل الخاصة بالكليات والجامعات.

ومن المنتظر أن تبدأ مواعيد اختبارات القدرات في ثالث أسبوع من شهر يوليو 2023، بعد أن تنتهي الاختبارات الخاصة بالثانوية العامة والتي انتهت بالفعل في الثالث عشر من يوليو 2023، وذلك وفق الضوابط التي جاءت من وزارة التعليم العالي والخاصة بعملية التسجيل والتقديم للجامعات.

مستجدات اختبارات القدرات

قال وزير البحث العلمي والتعليم العالي بأنه يتم العمل على إجراء اختبارات القدرات في موعد قريب بعد الانتهاء من جميع الإجراءات اللازمة، وأعلن أن المقر الخاص بالتنسيق في جامعة عين شمس ولم يتم نقل المقر لأي جهة أخرى، وتعمل الجهات المعنية على قدم وساق لإنهاء أعمال التنسيق للجامعات مع اقتراب العام الدراسي 2023/2024 ميلادية الموافق للعام الهجري 1445 هجرية.

ما هي الكليات التي تتطلب إجراء اختبارات القدرات

ويوجد عدد من الكليات التي يشترط لكي يتم الالتحاق بها أن يتم اجتياز تلك الاختبارات ومن الكليات التي تتطلب إجراء اختبارات القدرات ما يلي:

كلية التربية الموسيقية.

كلية التربية الرياضية.

كلية التربية النوعية.

كلية التربية الفنية.

كلية الفنون التطبيقية.

كلية الفنون الجميلة.

ما هي الكليات التي لا تتطلب إجراء اختبارات القدرات

وتعد تلك الاختبارات ليست شرط في التقديم لجميع الكليات حيث يوجد كليات لا يلزم للتقديم بها اجتياز اختبارات قدرات، من الكليات التي لا تتطلب إجراء اختبارات القدرات ما يلي:

كلية الإعلام.

كلية التمريض.

المعاهد الصحية.

المعاهد الفنية.

الجامعات التكنولوجية.

المعهد الفني للتمريض.

كليات التعليم الصناعي.

إلغاء التوزيع الإقليمي

كما أعلن رئيس قطاع التعليم عن إلغاء القواعد الخاصة بالتوزيع الإقليمي لعدد من الكليات منها كلية التربية، المعاهد الصحية والفنية، كلية التمريض، وذلك للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة والشهادات الفنية المعادلة لها، للعام الدراسي الجديد 2023/2024، وذلك قبل أن يتم فتح باب تسجيل الرغبات في تنسيق الكليات 2023 خلال الفترة المقبلة والذي ينتظره عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور من أجل التقديم من خلال الموقع الإلكتروني للتنسيق.