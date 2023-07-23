نتائج الثانوية الليبية 2023 الدور الأول وزارة التربية والتعليم موقع منظومة الامتحانات….يبحث الكثير من الأشخاص عن رابط نتائج الثانوية العامة ليبيا 2023 برقم الجلوس، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم عن إمكانية الاطلاع على النتائج عبر الموقع الرسمي الخاص بها، باستخدام رقم الجلوس. كما أعلنت الوزارة أيضًا عن تحديد الموعد الذي ستعرض فيه نتائج الثانوية العامة ليبيا 2023 بالاسم. يجدر بالذكر أن الوزارة قررت تنفيذ العملية بشكل إلكتروني لتقليل التزاحم أمام المدارس، لأن المرحلة الثانوية تعتبر من أهم المراحل التي ينتظرها الجميع من أجل معرفة نتائجهم. لمزيد من التفاصيل، يرجى الاطلاع على المقال التالي.

رابط نتائج الثانوية العامة في ليبيا

قامت وزارة التربية والتعليم في ليبيا بتحديد رابط معين للسماح للطلاب بالوصول إلى نتائجهم من خلال اتباع سلسلة من الخطوات وتضمنت الخطوات التالية:

يُرجى الوصول إلى الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم الليبية. وهذا الرابط اضغط هنااااااا.

يتوجب على الطالب إدراج اسمه بشكل ثلاثي.

علي الطالب أن يدرج رقم المقعد الذي تم تخصيصه له في الامتحانات.

يرجى إدراج رقم القيد الخاص بالطالب.

اضغط على رمز عرض النتائج لعرض تفاصيل نتيجة شهادة الثانوية العامة بشكل مفصل.

نتائج الثانوية الليبية 2023 الدور الأول

أعلنت وزارة التربية والتعليم الليبية انتهاء عملية تصحيح أوراق المرحلة الثانوية العامة للدور الأول.

بمجرد الانتهاء من عملية التصحيح والفرز الضوئي للدراجات وإجراء مراجعة دقيقة، سيتم الإعلان عن النتائج على الفور ومن المؤكد أنها ستُعرض خلال الياعات القليلة القادمة من شهر يوليو الحالي.

ما يستحق الذكر هو أن وزير التربية والتعليم، السيد الدكتور موسى المقريف، أعلن أن النتائج ستصبح متاحة فور اعتمادها على الموقع الإلكتروني المحدد مسبقًا، حيث يمكنكم الاطلاع عليها عن طريق إدخال رقم المقعد أو رقم الجلوس الخاص بكم.