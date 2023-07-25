{نتيجتك برابط سريع } نتيجة الشهادة الثانوية في ليبيا 2023 بالاسم ورقم الجلوس عبر موقع منظومة الامتحانات الليبية| natayij libya althaanawia

نتيجة شهادة الدراسة الثانوية في ليبيا للدورة الأولى 2023 هي ما ينتظره الكثير من أولياء الأمور والطلاب والطالبات في هذه المرحلة التعليمية المهمة لمستقبل الطلبة. تعتبر هذه النتيجة مهمة لتحديد مستقبل الطلبة، ولذلك يرغب الكثيرون في الاطلاع على درجات أبنائهم وتأكيد مستقبلهم التعليمي، خاصة أن وزارة التعليم الليبية قد أنهت عملية تصحيح إجابات الامتحانات وتقييم الدرجات. في هذا التقرير على موقعنا الإلكتروني، سنقدم لكم خطوات الاستعلام عن نتيجة شهادة الدراسة الثانوية في ليبيا للفصل الدراسي الأول 2023.

نتيجة الشهادة الثانوية ليبيا

بالإمكان الكشف عن نتائج امتحانات الشهادة الثانوية العامة الليبية للعام الدراسي 2023، الفصل الدراسي الأول، عن طريق اسم الطالب أو الطالبة ورقم جلوسهما من خلال زيارة الرابط الإلكتروني المخصص لوزارة التربية والتعليم الليبية، حيث يتم استخراج النتيجة النهائية بطريقة إلكترونية بدون الحاجة للذهاب إلى المدارس أو الإدارة التعليمية.

موقع وزارة التربية والتعليم الليبية 2023

دعا مكتب الإعلام التابع لوزارة التربية والتعليم في ليبيا، الصحفيين جميعهم إلى حضور المؤتمر الصحفي الذي سيتم فيه الإعلان عن شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي للعام الدراسي 2023. سيتم عقد المؤتمر خلال الساعات القليلة القادمة، في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا، في المركز الوطني للامتحانات في قرقارش.

بالنقر على الرابط الرسمي لموقع وزارة التعليم، يمكن الحصول على نتائج الثانوية الليبية 2023 ومعرفة جميع الدرجات في جميع المواد دون الحاجة إلى الذهاب إلى المدرسة. يتم توفير الوقت والجهود على الطلاب والطالبات والأسر من خلال هذا الإجراء. يمكن الحصول على النتيجة بالتفصيل من خلال النقر على هذا الرابط moe.gov.ly.

موقع نتيجة الشهادة الثانوية ليبيا 2023

أكد موسى المقريف، وزير التعليم في ليبيا، وأحمد مسعود، مدير المركز الوطني للامتحانات، أن الطلاب سوف يتمكنون من الحصول على نتيجة امتحانات الثانوية العامة في ليبيا 2023 بعد أن يتم اعتمادها بشكل رسمي خلال الساعات المقبلة، حيث يتم الدخول مباشرة إلى موقع نتيجة الشهادة الثانوية ليبيا 2023 واتباع الخطوات المطلوبة وهي ما سوف نوضحه عبر السطور التالية.

خطوات استخراج نتيجة الثانوية الليبية الدور الأول للعام الدراسي 2023

توجه إلى الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم الليبية عن طريق النقر هناااااااا.

يتطلب اختيار نتائج الامتحانات وتحديد نتائج امتحانات المرحلة الثانوية للصف الثالث الثانوي للعام الدراسي 2023 والفصل الدراسي الأول.

يجب إدخال اسم الطالب أو الطالبة ورقم الجلوس والرقم القومي.

الضغط علي عرض عن النتيجة.

ستتم عرض النتيجة فورًا وستتم معرفة جميع الدرجات لجميع المواد والمجموع الذي تم الحصول عليه من المجموع الكلي.

موعد الإعلان عن ظهور نتيجة الثانوية الليبية 2023

أعلنت مصادر موثوقة من وزارة التربية والتعليم في ليبيا عن تاريخ ظهور نتيجة شهادة الثانوية العامة الليبية للعام الدراسي 2023 الدور الأول. وقد تم ذلك خلال اجتماع وزير التربية والتعليم الليبي مع مديري المدارس ورؤساء المكاتب التعليمية في المناطق. تم تحديد الثلاثاء الموافق 25 من يوليو 2023 كتاريخ رسمي للإعلان عن النتيجة.

يجب أن نذكر أن اختبارات الثانوية العامة ليبيا قد انتهت في السابع من سبتمبر عام 2022. ومنذ ذلك الحين – وبعد مرور أكثر من شهر – ترغب الأسر والطلاب في معرفة النتيجة التي تأخرت عدة مرات. وللأمانة، أعلنت الوزارة قبل قليل عن عقد مؤتمر صحفي للكشف عن نتائج الثانوية العامة الليبية لعام 2023.

رابط نتائج شهادة الثانوية ليبيا 2023

يمكنك الان الحصول على نتائج شهادة الثانوية ليبيا 2023 من خلال الروابط التالية :

اسم الموقع الرابط موقع وزارة التربية والتعليم الليبية moe.gov.ly موقع منظومة الامتحانات الليبية imtihanat.com

نحن هنا ننهي شرح نتيجة الشهادة الثانوية في ليبيا 2023 للدور الأول، ونقدم لكم الرابط الرسمي والخطوات المطلوبة.