وزارة الداخلية تعلن عن شروط التقديم في كلية الشرطة والأوراق اللازمة للتقديم

يبحث الكثير من الطلاب عن شروط التقديم في كلية الشرطة والتي يبحث عنها الكثير من الطلاب حيث أنها من الكليات الأكثر إقبالاً من العديد من الطلاب الراغبين في العمل في خدمة الوطن وحفظ أمنه وأمانه، لذلك فإن شروط التقديم في كلية الشروط من الأمور التي تشغل الكثير من أولياء الأمور والطلبة في جمهورية مصر العربية، ونوضح الشروط اللازمة للتقديم وكيفية التقديم في كلية الشرطة في هذه السياق.

شروط التقديم في كلية الشرطة

أعلنت وزارة الداخلية المصرية عن قبول دفعة لهذا العام في كلية الشرطة من حملة الثانوية العامة وخريجي الأزهر والجامعات المصرية، وبدء التقديم في كلية الشرطة لمن يرغب في الالتحاق بدفعة هذا العام، ووضحت شروط الالتحاق بالكلية والتي جاءت على النحو التالي:

أن يكون الطالب مصري الجنسية ووالده ووالدته مصريين.

أن يتمتع بالسمعة الحسنة والسلوك الجيد.

عدم اتهامه في أي قضية مخلة بالشرف أو الآداب أو الأمانة أو تعرضه لعقوبات جنائية.

أن لا يتم فصله بشكل سابق من أي جهة حكومية بقرار تأديبي أو حكم مؤكد.

موعد التقديم في كلية الشرطة

يبحث الكثير من الطلاب عن مود التقديم وهي كالآتي:

تقبل كلية الشرطة من اجتازوا الثانوية العامة والأزهرية والدبلومات الأجنبية، وغيرها من الشهادات المطلوبة بدءاً من يوم الثلاثاء الأول من أغسطس 2023 إلى الخميس 31 من أغسطس ولمدة شهر كامل.

مواعيد التقديم لخريجي الجامعات وحملة الماجستير والبكالوريوس والدكتوراه من كليات الحقوق والتربية الرياضية يبدأ التسجيل من يوم الثلاثاء الموافق للأول من شهر أغسطس وحتى يوم الرابع عشر من شهر سبتمبر 2023.

للحاصلين على نفس الشهادات من الأعوام السابقة 2021، والعام 2022 ، يمكنهم التقديم من يوم الثلاثاء الثامن عشر من يوليو حتى الخميس العاشر من أغسطس ولمدة أربعة وعشرون يوماً متتالية.

الأوراق اللازمة للتقديم في كلية الشرطة

عن الأوراق اللازمة للتقديم في كلية الشرطة فهي كالتالي: