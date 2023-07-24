Natija.moel.ly رابط نتيجة الشهادة الثانوية الليبية 2023 برقم الجلوس والاسم| علمي وأدبي وديني، أعلن السيد مسعود، مدير المركز الوطني للامتحانات، عن جدول إعلان نتيجة الشهادة الثانوية الليبية 2023 برقم الجلوس والاسم، وذلك خلال إحدى مؤتمراته الصحفية. أكد مدير المركز على أنه تم الانتهاء من النتائج، وتخضع هذه العملية لثلاث مراحل لتجهيزها للإعلان. وبالتالي فمن المتوقع أن يتم الإعلان عن نتيجة الشهادة الثانوية الليبية 2023 خلال الساعات القليلىة القادمة.

Natija.moel.ly رابط نتيجة الشهادة الثانوية الليبية 2023

سيتم الإعلان الرسمي عن الموعد عبر صفحة الوزارة على فيسبوك وصفحة المركز الوطني على وسائل التواصل الاجتماعي. هناك الآن إعلان نتائج شهادة التعليم الأساسي 2023 بنسبة نجاح 53.88%. تم توفير رابط لموقع منظومة الامتحانات الليبية للاستعلام عن النتائج، وتم توفير إمكانية الاطلاع على أوراق الإجابات للتحقق من عملية التصحيح وصحة الدرجات من خلال نفس الموقع.

موقع منظومة الامتحانات الليبية

ادخل إلى موقع وزارة التعليم الليبية عن طريق النقر على الرابط التالي اضغط هنااااااااا.

كتابة رقم القيد ورقم الجلوس.

النقر على عرض الدرجات.

نتيجة الشهادة الثانوية الليبية 2023 برقم الجلوس والاسم

ينتظر حوالي 123491 طالب وطالبة من حملة شهادة الثانوية العامة الليبية 2023 نتائج الدور الأول الذي بدأت امتحاناتهم في يوم الخميس الثامن من يونيو 2023 واستمرت حتى يوم الاثنين السادس والعشرين من نفس الشهر.

توفرت 8515 لجنة امتحانات في جميع أنحاء ليبيا، وبلغ عدد المراقبين 2372 مراقبًا وعدد الملاحظين 17030.

تم تصحيح أوراق الإجابة في ثلاث مراحل، حيث يتم في المرحلة الأولى فرزها وعدها، ثم في المرحلة الثانية يتم فحصها بواسطة المسح الضوئي، وأخيرًا في المرحلة الثالثة يتم جمع درجات الامتحان بالإضافة إلى أعمال السنة، وأصبحت جاهزة لاعتمادها وإعلانها رسميًا في الموعد الذي ستحدده الوزارة خلال الساعات القليلة القادمة.

المركز الوطني للامتحانات الليبية

يقوم المركز الوطني للامتحانات الليبية بمراقبة سير الامتحانات العامة في ليبيا، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، كما يقوم المركز بتصحيح أوراق الإجابات ومتابعة ثلاث مراحل من أجل الحصول على النتائج الجاهزة للإعلان، بواسطة نظام الامتحانات الإلكتروني المحدث الذي يتيح عرض النتائج بسرعة ودقة، وأكد مدير المركز أن هناك رابطاً متاحاً لطلابهم لعرض استمارات الامتحانات بعد إعلان نتيجة الشهادة الثانوية الليبية 2023 برقم الجلوس والاسم، كجزء من الخدمات المدرجة في الموقع.