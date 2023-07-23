الرابط الرسمي.. الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة 2023 وشروط الاستفادة منها

نعرض لكم الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة 2023 حيث تهتم الدولة بالعاملين في مختلف القطاعات لا سيما العمالة الغير منتظمة لعدم توافر مصدر رزق ثابت لهذه العمالة، وتوفر الكثير من البرامج الاجتماعية المناسبة لمساعدتهم على تحمل الأعباء الاقتصادية، ويمكن للعامل الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة والتي أعلن عنها رئيس الجمهورية خلال عيد العمال والتي تصل إلى 1000 جنيه مصري، وهذا ما سنقدمه لكم في هذا الموضوع.

الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة

منحة العمالة الغير منتظمة من المبادرات الحكومية الهامة التي يمكن للعامل صرفها بعد توافر الشروط المطلوبة، ونقدم لكم رابط الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة حيث يمكن الدخول على هذا الرابط والاستعلام عن صدور المنحة الخاصة بالمستفيد بعد التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة.

طريقة الاستعلام في منحة العمالة غير المنتظمة

يمكن الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة على النحو التالي:

تتبع الرابط المشار إليه سابقاً ثم كتابة الرقم القومي للعامل ومن بعده كلمة مرور الحساب.

النقر على أمر استعلام العمال غير المنتظمين 2023.

سيتم عرض البيانات الخاصة بالعامل غير المنتظم وتاريخ صرف المنحة الممنوحة له.

كيفية التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة

يمكن للعامل غير المنتظم التسجيل في المنحة المقدمة من الدولة عبر التقديم من خلال الرقم القومي، بعد تحقق الضوابط المحددة في العمالة غير منتظمة، ومن ثم يُمكن اتباع الخطوات القادمة للتسجيل:

التوجه إلى موقع وزارة العمل

النقر على عبارة تسجيل للمرة الأولى.

تدوين البيانات اللازمة التي تؤكد على استحقاق منحة العمالة الغير منتظمة وهي 1000 جنيه.

كتابة الرقم القومي وتاريخ ميلاد المستفيد.

تحديد الموقف من التأمينات والانتهاء من تسجيل كافة البيانات.

كتابة الموقف في التجنيد والحالة الاجتماعية.

تدوين رقم هاتف العامل بشكل دقيق، وذلك حتى يتم التواصل معه بعد التأكد من استحقاقه للمنحة.

الضغط على كلمة حفظ لإنهاء عملية التسجيل.

هل التسجيل متاح في العمالة غير المنتظمة متاح الآن

وفقاً لوزارة التضامن الاجتماعي فإنها تُفعل الصندوق الخاص بإعانات الطوارئ للعاملين غير المنتظمين، ويمكن الدخول على الموقع المخصص للاستعلام عن عملية التسجيل.