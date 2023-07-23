تردد قناة أبو ظبي ناشيونال جيوغرافيك National Geographic Abu Dhabi على نايل سات وعرب سات

نعرض لكم تردد قناة أبو ظبي ناشيونال جيوغرافيك National Geographic Abu Dhabi والتي تعد من أبرز القنوات التي تقدم برامج ترفيهية وثقافية متنوعة تشغل حيز كبير من اهتمام المشاهدين، ونتيجة لتغير التردد الخاص بها يبحث الكثيرون عن التردد الجديد للقناة حتى يتمكنوا من استقبالها والاستمتاع ببرامجها المختلفة، وسنقدم في هذا الموضوع نبذة عن أهم البرامج التي تقدمها القناة، وترددها على أكثر من قمر صناعي.

تردد قناة أبو ظبي ناشيونال جيوغرافيك

جاء تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك من خلال القمر الصناعي نايل سات على النحو التالي:

التردد الأول على قمر نايل سات، وهو 11411 ومعامل الاستقطاب أفقي، أما معدل الترميز فهو 30000.

التردد الثاني على قمر نايل سات وهو 11084، ومعامل الاستقطاب أفقي، ومعدل الترميز 27500.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك عرب سات:

فيما يخص تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على قمر عرب سات فهو كالتالي:

تردد 11526.

استقطاب أفقي.

ترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

كيفية استقبال قناة ناشيونال جيوغرافيك

لكي تتمكن عزيزي المشاهد من استقبال قناة ناشيونال جرافيك على النحو الصحيح، قم باتباع هذه التعليمات:

الدخول على قائمة الإعدادات من خلال جهاز التحكم الخاص بجهاز الاستقبال أو الريموت.

التوجه إلى قائمة تركيب الأقمار الصناعية لاختيار القمر المناسب للضبط.

النقر على زر البحث حتى تتمكن من تثبيت القناة المطلوبة على جهاز الاستقبال.

أهم برامج قناة ناشيونال جيوغرافيك

تقدم قناة ناشيونال جيوغرافيك مجموعة من البرامج الهامة والمتنوعة، والتي ينتظر المشاهدين مواعيد عرضها المحددة للاستمتاع بها، ومن بين هذه البرامج ما يلي: