هاتولي اللاعب دا بأي تمن.. صلاح يطلب من ليفربول سرعة التعاقد مع لاعب مصري

صلاح يطلب التعاقد مع لاعب مصري بعدما افصح وكيل اللاعب المصري عن العروض المتعددة التي وصلته من أندية مختلفة في الدوري الفرنسي والدوري التركي والدوري الإنجليزي. يُشاع أن العديد من الأندية الإنجليزية تتطلع إلى ضم هذا الموهوب خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ومن بين هذه الأندية، نادي تشيلسي الإنجليزي يبرز كواحد من الأندية الأكثر أهمية وتاريخًا في الدوري الإنجليزي، يبدو أن النادي اللندني ينوي تحقيق رغبته في الحصول على خدمات اللاعب وتمضية عقد معه.

صلاح يطلب التعاقد مع لاعب مصري

طلب محمد صلاح، قائد المنتخب المصري ولاعب نادي ليفربول الإنجليزي، من مدربه الألماني يورجن كلوب، ضم اللاعب المصري الشاب إبراهيم عادل، الذي يلعب لنادي بيراميدز ويمثل المنتخب الأولمبي، ويبلغ من العمر 22 عامًا، صلاح يطلب التعاقد مع لاعب مصري حيث قام محمد صلاح بإشادة كبيرة بمهارات إبراهيم عادل أمام يورجن كلوب، واعتبره واحدًا من أبرز المواهب الكروية الناشئة في القارة الأفريقية، حيث تتنافس العديد من الأندية الأوروبية للحصول على خدمات هذا اللاعب المصري الشاب.

وجهة اللاعب إبراهيم عادل

وفي ضوء ذلك، يُنظر إلى احتمالية أن يتم إعارته إلى نادي ستراسبورغ الفرنسي، صلاح يطلب التعاقد مع لاعب مصري هذا الاحتمال قد يتحول إلى حقيقة في المستقبل القريب، مما يشير إلى أن هناك فرصة كبيرة لانضمام اللاعب الموهوب إلى صفوف تشيلسي ومن ثم قد يتمتع بفرصة التأقلم والتطور على ساحة كرة القدم الفرنسية أيضًا، حيث بعد اختتام بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عام، تألق اللاعب المصري الشاب إبراهيم عادل ونال لقب أفضل لاعب في البطولة. للأسف، انتهت المسابقة بخسارة المنتخب المصري أمام منتخب المغرب، ولكن ذلك لم يؤثر على تألق إبراهيم عادل الذي استطاع أن يبرهن عن موهبته ومهاراته الاستثنائية.

بهذه الخطوة الجريئة، يطمح إبراهيم عادل إلى أن يكون لاعبًا معروفًا ومرموقًا على الساحة الدولية وأن يسطع نجمه في الدوريات الأوروبية، مع الأخذ في اعتبار أنه من أفضل المواهب الشابة التي خرجت من مصر في الفترة الحالية.