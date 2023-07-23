الأرصاد الجوية تكشف حالة الطقس في مصر وبيان درجات الحرارة في المحافظات المختلفة

قامت هيئة الأرصاد الجوية بالإعلان عن حالة الطقس في محافظات مصر والتي هي من الأمور التي يتابعها عدد كبير من الأشخاص، حيث تسود درجات الحرارة المرتفعة الطقس العام في مصر بجميع المحافظات، وترتفع معدلات الرطوبة نهاراً على معظم الأنحاء، ومنها منطقة القاهرة الكبرى وجنوب الصعيد والوجه البحري، حالة الطقس في محافظات مصر بالتفصيل سنتعرف عليها في السطور التالية.

حالة الطقس في محافظات مصر

يستمر الطقس الحار على محافظات مصر خلال يوم الأحد 23 من شهر يوليو 2023، حيث ترتفع درجات الحرارة بشدة بعد ارتفاعها بشكل ملحوظ خلال يوم السبت 22 من يوليو 2023، أما عن توقعات الطقس للمحافظات المصرية المختلفة فقد جاءت على النحو التالي:

درجة الحرارة العظمى في القاهرة 36 درجة أما المحسوسة فتصل إلى 40 درجة، وتصل درجة الحرارة الصغرى في القاهرة إلى 26 درجة.

درجات الحرارة العظمى في الإسكندرية 33 درجة والصغرى 33 درجة، فيما وصلت درجة الحرارة المحسوسة إلى 36 درجة.

درجات الحرارة في العلمين الجديدة هي 33 درجة للعظمى خمسة عشرون درجة للصغرى.

درجة الحرارة الصغرى في مطروح 23 درجة، والعظمى 33 درجة.

درجة الحرارة العظمى في محافظة سيوة 42 درجة، والصغرى 24 درجة، أما درجة الحرارة المحسوسة فتصل إلى 44 درجة.

درجة الحرارة في سانت كاترين هي 36 درجة للعظمى، و18 درجة للصغرى.

درجات الحرارة في بورسعيد 36 درجة للعظمى و25 درجة للصغرى، أما درجة الحرارة المحسوسة فهي 39 درجة.

درجة الحرارة الصغرى في الزقازيق 26 درجة ودرجات الحرارة العظمى 36 درجة، وتصل درجة الحرارة المحسوسة في الزقازيق إلى 39 درجة.

درجة الحرارة العظمى في محافظة الإسماعيلية تصل إلى 42 درجة.

درجة الحرارة العظمى في محافظة السويس هي 39 درجة، وتصل الحرارة المحسوسة إلى 24 درجة، فيما تصل درجات الحرارة الصغرى إلى 26 درجة.

درجة الحرارة في محافظة شرم الشيخ هي 41 درجة للعظمى و30 درجة للصغرى، وتصل درجة الحرارة المحسوسة إلى 44 درجة.

سبب ارتفاع درجات الحرارة في مصر

يُذكر أن درجات الحرارة المرتفعة التي تشهدها الكثير من المحافظات المصرية نتيجة لتأثر البلاد بمنخفض الهند الموسمي، الذي يمتد تأثيره على أجزاء متعددة من الجزيرة العربية، ومصر وبلاد الشام وتركيا.