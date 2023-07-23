بالدرجات.. تعرف على توقعات تنسيق الكليات 2023 لطلاب الثانوية العامة علمي وأدبي

نقدم لكم توقعات تنسيق الكليات حيث يهتم الطلاب الذين أنهوا امتحانات الثانوية العامة بالتنسيق المتوقع للكليات المختلفة، وينتابهم القلق من ارتفاع معدلات التوقعات للكليات التي يرغبون في الالتحاق بها، ونكشف عبر هذه السطور عن توقعات تنسيق الكليات حتى يتمكن الطالب من قياس مدى تناسب درجاته مع رغبته في الالتحاق بكلية محددة من بين الكليات التي نعرضها عبر توقعات التنسيق.

توقعات تنسيق الكليات 2023

أعلن المجلس الأعلى للجامعات عن قواعد التنسيق لعمليات القبول في الجامعات الحكومية المختلفة، وهي مماثلة إلى حد كبير للتنسيق الخاص بالعام الماضي، وبالتالي فإن توقعات التنسيق قد تأتي مشابهة للنسب المطلوبة للالتحاق بنفس الكليات لمن اجتازوا الثانوية العامة.

ويُذكر أن المتقدمين لاختبار القدرات من طلاب الثانوية وصلوا إلى 43000 طالب على الموقع الخاص بالتنسيق الإلكتروني للجامعات للعام الدراسي الجديد، ويستمر الطلاب في التقديم في اختبار القدرات حتى السابع والعشرين من شهر يوليو الموافق ليوم الخميس، وذلك لطلاب كليات الفنون التطبيقية والجميلة والفنية وكلية التربية النوعية والتربية الرياضية والموسيقية.

توقعات تنسيق الكليات لقسم علمي علوم

نستعرض بعض من توقعات تنسيق الكليات لقسم علمي علوم والتي جاءت كالآتي:

طب المنصورة 387 درجة.

طب دمياط: 386 درجة.

طب طنطا: 383 درجة.

طب الزقازيق: 385.

طب سوهاج: 386.

طب القاهرة: 381 درجة.

طب أسنان المنصورة: 382 درجة.

طب الإسكندرية: 382 درجة.

علاج طبيعي بني سويف: 372 درجة.

علاج طبيعي طنطا: 371 درجة.

تمريض بورسعيد: 351 درجة.

تمريض المنصورة: 347 درجة.

توقعات تنسيق الكليات علمي رياضة

جاءت بعض توقعات هذا القسم على النحو التالي:

هندسة بترول السويس: 386 درجة.

حاسبات ومعلومات جامعة المنصورة: 366 درجة.

ذكاء اصطناعي كفر الشيخ: 366 درجة.

هندسة القاهرة: 366 درجة.

هندسة المنصورة: 366 درجة.

توقعات تنسيق الكليات قسم أدبي

تتنوع التخصصات المناسبة للمتخرجين من قسم أدبي، وإليكم بعض توقعاتها كالآتي: