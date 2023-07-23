الأمريكي عامل كام دلوقتي.. سعر الدولار الان في السوق السوداء مقابل الجنيه المصري مع عودة عمل البنك المركزي

نقدم لكم في هذا التقرير أحدث سعر الدولار الان في السوق السوداء والبنوك في مصر يسرنا أن نعلمكم بأن سعر الدولار مقابل الجنيه المصري استقر في السوق السوداء وفي بنوك وشركات الصرافة المحلية خلال الفترة السابقة، يهدف هذا التقرير إلى تقديم جميع المعلومات المتجددة بشكل مستمر حول سعر الاخضر في بنوك مصر لمساعدة أولئك الذين يهتمون بشراء وبيع الأمريكي والمشاركة في تداول العملات الأجنبية، نشهد استقرارًا في قيمة الجنيه المصري أمام العملة الأجنبية، مما يُظهر أن السوق النقدي في مصر يعكف على المحافظة على استقرار العملة المحلية، تلك المعطيات قد تؤثر بشكل إيجابي على الاقتصاد المصري وتعزز الثقة في النظام المالي والنقدي في البلاد.

سعر الامريكي الان في البنك المركزي

قبل معرفة سعر الدولار الان في السوق السوداء استقر سعر الجنيه المصري أمام “العملة الخضراء”، حيث سجل في البنك المركزي المصري سعر 30.93 جنيه للبيع و30.84 جنيه للشراء، كما ثبت سعر الجنيه أيضًا في بنك بلوم عند 30.95 جنيه للبيع و30.85 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنوك

نقدم لكم أحدث أسعار الدولار الأمريكي في بعض البنوك المصرية الرائدة:

في بنك بلوم، يبلغ سعر الدولار 30.950 جنيهًا للشراء و 30.850 جنيهًا للبيع.

وفي QNB الأهلي، سجل سعر الدولار 30.950 جنيهًا للشراء و 30.850 جنيهًا للبيع.

وأما في البنك العقاري المصري العربي، فقد تم تسجيل سعر الدولار بنفس القيمة، وهو 30.950 جنيهًا للشراء و 30.850 جنيهًا للبيع.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن العثور على سعر الدولار الأمريكي في المصرف العربي الدولي بنفس القيمة المذكورة، وهو 30.950 جنيهًا للشراء و 30.850 جنيهًا للبيع.

كما أن سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك المشرق وفي اتش اس بى سى HSBC يتمثل بنفس الأرقام أيضًا، وهي 30.950 جنيهًا للشراء و 30.850 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار الان في السوق السوداء

سعر الدولار الان في السوق السوداء شهدت انخفاضًا في سعر الدولار، وقد استقر سعر الدولار اليوم عند 36 جنيهًا، بعد أن كان قد وصل إلى مستوى 38 جنيهًا خلال اليومين الماضيين، ويعكس هذا التراجع تحسنًا في قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار في السوق السوداء.

يُذكر أن هذا السعر شهد تقلبات في الأشهر الماضية، حيث وصل إلى 42 جنيهًا في بعض الفترات. ومع ذلك، فإن الوضع الحالي يشير إلى تحسن في القيمة النسبية للجنيه المصري.