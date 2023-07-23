مفاجأة لأصحاب المعاشات.. حقيقة زيادة معاشات شهر يوليو 2023 وموعد صرف المستحقات

يحصل أصحاب المعاشات على زيادة دورية للمعاشات في موعد محدد بشكل منتظم، وقد تعددت الأقاويل عن وجود زيادة في المعاشات في شهر يوليو بالإضافة للزيادة الدورية المحددة، وسنتعرف على حقيقة زيادة معاشات شهر يوليو كما انتشر على منصات البحث، وهل بالفعل سيتم صرف هذه الزيادة أما أنها مجرد شائعات لا تمت للصحة بأي صلة، حيث يعد هذا الأمر من أكثر التساؤلات التي شهدتها محركات البحث ومنصات التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية.

حقيقة زيادة معاشات شهر يوليو 2023

من أصحاب المعاشات من الأول من كل شهر، ولكن لم تصدر بيانات عن وجودة زيادة في معاشات شهر يوليو، كما أن القول بأن الزيادة ستتأخر حتى نهاية الشهر هي مجرد أقاويل غير صحيحة بالمرة، حيث أنه من المعروف أن الزيادة الفعلية على المعاش قد تمت في شهر أبريل المنصرم، وهو الموعد الخاص بزيادة المعاشات.

وقد اتخذ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وقتها عدد من القرارات والإجراءات لزيادة الدخل الشهري للعاملين في قطاعات الدولة، ومن أهمها رفع المعاشات بما يعادل 15%، كما تقرر صرف المعاش في شهر أبريل لشريحة كبيرة من أصحاب المعاشات حتى يتمكنوا من الوفاء باحتياجاتهم الاقتصادية والمالية.

قيمة المعاشات بعد الزيادة

بعد الزيادة التي تقرر صرفها في شهر أبريل الماضي 2023 والتي تستهدف الكثير من أصحاب المعاشات، جاءت قيمة المعاشات على النحو التالي بعد تطبيق زيادة قدرها 15%: