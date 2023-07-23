هي دي الاخبار ولا بلاش.. تخفيض مخالفات المرور إلى النصف في هذه الحالات

يسعى الكثير من قائدي المركبات إلى تخفيض مخالفات المرور إلى النصف التي يتعرضون لها أثناء قيادتهم على الطرق، يعتبر هذا الأمر مهمًا للغاية، إذ يرغبون في معرفة الطرق الصحيحة للتظلم ضد تلك المخالفات التي تفرض عليهم دون علمهم السابق بالسبب وراءها، تلك الاهتمامات تبرز ضرورة توعية السائقين بالإجراءات القانونية المتاحة لهم للتظلم ضد المخالفات المرورية، وتخفيض تأثيرها على سجلهم القيادي. يعتبر التعرف على الكيفية الصحيحة للتظلم واتباع الإجراءات القانونية الصحيحة أمرًا حيويًا للسائقين للحفاظ على سجل قيادتهم نظيفًا والتقليل من تكرار المخالفات المرورية.

تخفيض مخالفات المرور إلى النصف

حسب أحدث تحديثات قانون المرور في مصر، هناك طريقتان تخفيض مخالفات المرور إلى النصف كالتالي:

– الطريقة الأولى تتيح للمالكين للسيارات تقليل المخالفات إلى النصف أو الحد الأدنى من الغرامة المفروضة على السيارة. للاستفادة من هذا التخفيض، يتوجب على مالك السيارة دفع المخالفة خلال 3 أيام فقط من استلام رسالة المخالفة على هاتفه الذكي.

– أما الطريقة الثانية فهي الأكثر شيوعًا، وتتضمن تقديم طلب تظلم بشأن المخالفة المرورية لإلغائها أو لتخفيض قيمتها إلى الحد الأدنى، يتم تقديم هذا الطلب من خلال الموقع الرسمي للنيابة العامة لخدمات المرور في مصر بدلاً من زيارة وحدة المرور، وتُقدم هذه الطلبات بسرعة ويسر ويمكن التعامل معها في دقائق معدودة فقط.

الاستعلام عن مخالفات المرور

تخفيض مخالفات المرور إلى النصف للحصول على معلومات حول المخالفات المرورية، يُمكنك القيام بخطوات بسيطة عبر موقع نيابة المرور، إليك الطريقة: