سعره ولا في الأحلام فرصة مش بتيجي كتير.. اسعار البصل اليوم الأحد 23 يوليو

هذه وقد يمكنك بكل سهولة معرفة اسعار البصل اليوم الأحد 23 يوليو من عام 2023، حيث سجل سعر البصل اليوم، الأحد الموافق 23 يوليو 2023 حالة من الهدوء والاستقرار في الأسواق المحلية، كما سوف نستعرض الآن بهذا التقرير أسعار البصل في سوق العبور الذي قد جاء خلال التعاملات الصباحية اليومية، وبالأخص مع زيادة، حيث توجد تساؤلات الكثير من الأشخاص حول الأسعار اليومية، وتكون تلك الأسعار على النحو التالي، لمعرفة الأسعار تابع السطور المقبلة عبر موقعنا المتميز.

اسعار البصل اليوم

هذه وسوف نقدم لكم بكل سهولة اسعار البصل اليوم الأحد 23 يوليو من عام 2023، حيث سوف نقدم لكم تحديث يومي بالاسعار ، حيث بلغ سعر كيلو البصل اليوم في سوق العبور من سعر 9 إلي 15 جنيه بينما وصل سعره اليوم في الأسواق المصرية نحو سعر 25 جنيه للكيلو، فيما وصل سعر الطن نحو سعر 10 آلاف جنيه بعشرة.

أسعار الخضروات اليوم السبت

يمكنك معرفة أسعار الخضروات اليوم بعد أن رصدنا لكم اس اسعار البصل اليوم، حيث جاء الأسعار على النحو التالي.

أولا وصل سعر الطماطم عند سعر 6.5 جنيه للكيلو، فيما بلغ سعر البطاطس عند 11 جنيه للكيلو.

ثانيا ووصل سعر الكوسة عند سعر 13 جنيها للكيلو، فيما وصل سعر كيلو الجزر عند سعر 10 جنيهات للكيلو، بينما بلغ سعر الباذجان البلدي عند سعر 13 جنيها للكيلو.

ثالثا بينما بلغ سعر الباذنجان الرومي عند 9 جنيهات للكيلو، فيما سجل سعر الفلفل الرومي عند 12 جنيها للكيلو، وبلغ

رابعا وبلغ سعر الفلفل الألوان عند سعر 30 جنيها للكيلو، ووصل سعر كيلو الفاصوليا عند سعر 25 جنيها للكيلو، وبلغ سعر كيلو الملوخية عند سعر 15 جنيها للكيلو.

خامسا بينما بلغ سعر الخيار البلدي عند سعر 10 جنيهات للكيلو، فيما سجل سعر البسلة عند سعر 25 جنيها للكيلو.

سادسا بينما بلغ سعر البامية عند سعر 35 جنيها للكيلو، فيما بلغ سعر وزر العنب البناتي عند سعر 35 جنيها للكيلو.

سابعا وسجل سعر الثوم عند سعر 20 جنيهات للكيلو.

إقرأ أيضاً: سعر البصل اليوم

أسعار الفاكهة اليوم الأحد 23 يوليو

بعد أن رصدنا لكم في السطور السابقة اسعار البصل اليوم وأسعار الخضروات اليوم سوف نرصد لكم أسعار الفاكهة اليوم، حيث جاء على النحو التالي.