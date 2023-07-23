تستعد وزارة التربية السورية خلال الساعات القادمة، لإعلان www moed gov sy 2023 نتائج الصف التاسع سوريا ” الأساسي والإعدادية الشرعية” حسب الاسم ورقم الإكتتاب عبر تطبيق النتائج الإمتحانية والتربية السورية في جميع المحافظات وذلك فور الإنتهاء من أعمال التدقيق والمراجعة التي تجري حاليًا علي قدم وساق منذ الإنتهاء من أداء التلاميذ في مرحلة إتمام شهادة التعليم الأساسي للإمتحانات خلال شهر يونيو الماضي والتي تمت وسط تطبيق شامل للإجراءات الإحترازية وتأمين مقرات اللجان من الخارج وخلال هذه المقالة نستعرض معكم متابعينًا في البديل الإخباري كيفية الإستعلام عن نتائج الصف التاسع سوريا برقم الإكتتاب.

www moed gov sy 2023 نتائج الصف التاسع سوريا

أفاد مسؤولو وزارة التربية السورية، بأنه تمت مراجعة جميع الامتحانات ورصد الدرجات في جميع المراكز التعليمية التي أعدتها الوزارة بانتظام، مشيرين إلى أن عملية التصحيح تم الانتهاء منها بنسبة تقرب من 95%، وأن النسبة العامة لنجاح الطلاب في جميع المواد الدراسية المقررة لهذا العام مبشرة جدًا، وتُشير المصادر إلى أن جميع عمليات التصحيح في الكنترولات تعمل بشكل مستمر خلال العطلات الرسمية، وذلك لضمان الإعلان عن نتائج الصف التاسع سوريا 2023 في أقرب وقت ممكن.

رابط استخراج نتائج الصف التاسع سوريا 2023

وفقًا لتصريحات أحد المسؤولين في وزارة التربية السورية، من المقرر الإعلان عن نتائج امتحانات الصف التاسع سوريا 2023 ” الأساسي والإعدادية الشرعية”، في الأسبوع القادم، وقبل نهاية شهر يوليو، ويمكن للطلاب وأولياء الأمور الحصول على نتائجهم عن طريق اتباع الخطوات التالية:

1- الدخول إلى موقع وزارة التربية السورية الرسمي.

2- الضغط على خيار “النتائج الامتحانية” المتاح في الصفحة الرئيسية.

3- اختيار “نتائج الصف التاسع”.

4- تحديد نوع الاختبار، سواء “عام” أو “شرعي”.

5- إدخال الاسم الكامل ورقم الاكتتاب الخاص بالطالب.

6- الضغط على زر “بحث” للحصول على نتيجة الطالب المطلوب.

وينتظر الطلاب وأولياء الأمور بفارغ الصبر الإعلان عن النتائج، ويمكن لهم التواصل مع مدرستهم أو الجهات المختصة في الوزارة في حال واجهوا أي مشكلات في الحصول على النتائج المطلوبة.