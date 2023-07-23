“أمانة العاصمة” تُوضح خريطة الأحياء التي سيتم إزالتها في الرياض 1445 وهل سيتم تعويض المتضررين؟.. تعرف على التفاصيل

كشفت أمانة العاصمة عن خريطة الأحياء التي سيتم إزالتها في الرياض 1445 نظرًا لانها تسعى لتطوير كافة الأحياء العشوائية وتوفير حياة كريمة للمواطنين والمقيمين داخل المملكة نظرًا لأن الأماكن العشوائية تفتقر وجود خدمات تعليمية وصحية وغيرها، ولكن بدأ البحث والتساؤل من قبل الكثيرين حول هل سيتم تعويض المتضررين أم لا، وكل هذا سنتطرق إليه بالتفصيل.

خريطة الأحياء التي سيتم إزالتها في الرياض

الأمانة العامة للرياض أعلنت عن مجموعة من الأماكن التي ستُزال وفقًا للخطة المُحددة من قبل الجهات المسؤولة لتطوير العشوائيات وتوفير حياة كريمة للمواطنين، وجاءت مناطق الإزالة على النحو التالي وهي:

الحارة الشعبية في حي المرسلات.

حي عكاظ ولكن الجزء الشرقي منه.

منطقة خشم العان المتواجدة في حي ابن شريم.

حي الجبس الذي يوجد على أطراف العاصمة.

ساحات حي النهضة.

رابط موقع أمانة الرياض

وفرت أمانة عاصمة الرياض الرابط الرسمي الذي يُمكنك من خلاله الاستفسار عن أي أمر يتعلق بالهدد المُحدد من قبل اللجنة المختصة، حيث تسعى الحكومة السعودية في توفير أحياء تحتوي على خدمات اجتماعية وصحية وتعليمية نظرًا لأن المناطق العشوائية تفتقر الخدمات التي يحتاج إليها المواطنين والمقيمين أيضًا، ولكي تتمكن من التوجه لأمانة الرياض لابد من الانتقال مباشرةً إلى هذا الرابط alriyadh.gov.sa.

هل سيتم تعويض المتضررين أم لا؟

مُذن عام قام الحكومة السعودية بفتح باب التقديم على التعويضات بشكل إلكتروني للأشخاص المتضررين في مدينة جدة فبطبع سيكون هناك تعويضًا لأي مناطق سيتم إزالتها حول المملكة، فهي تسعى لتوفير حياة كريمة خالية من العشوائيات.