رابط نتائج التاسع سوريا 2023 حسب الاسم moed gov sy عبر موقع التربية السورية

نتائج التاسع سوريا 2023 حسب الاسم moed gov sy، يترقب التلاميذ في مرحلة شهادة التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية في سوريا، الذين أدوا الإمتحانات خلال شهر يونيو الماضي بفارغ الصبر إعلان نتائج الصف التاسع في سوريا 2023، حسب الاسم ورقم الاكتتاب عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية السورية، وخلال هذه المقالة نتاول معكم أبنائنا في كافة المحافظات السورية خطوات استخراج نتائج الصف التاسع سوريا.

نتائج الصف التاسع سوريا 2023 حسب الاسم

بدأت امتحانات الصف التاسع سوريا، في الثامن من شهر يونيو عام 2023 بأداء التلاميذ لمادتي التفقد اليومي والاجتماعيات، واستمرت حتى الخامس والعشرين من نفس الشهر بأداء مادة اللغة العربية، حيث تميزت الأسئلة بالتوازن والتناسب مع قدرات الطلاب ومستوياتهم، كما قامت غرف المتابعة المركزية والفرعية المنتشرة في جميع المحافظات بمتابعة العملية الامتحانية والآن، تعمل لجان التصحيح على إنجاز عملها في الوقت المحدد وفق الخطة الزمنية الموضوعة من قبل وزارة التربية السورية، للاستعلام عن نتائج الصف التاسع لعام 2023 حسب الاسم ورقم الاكتتاب، يجب الدخول على موقع وزارة التربية.

رابط نتائج الصف التاسع 2023 سوريا حسب رقم الاكتتاب

خطوات استخراج نتائج شهادة التعليم الأساسي للصف التاسع في سوريا لعام 2023 حسب الاسم ورقم الاكتتاب:

الدخول إلى موقع وزارة التربية السورية أو من ( هناااااااااااااا )ز

أو من ( )ز البحث عن خدمة “نتائج الامتحانات” في القائمة الرئيسية للموقع والنقر عليها.

اختيار “شهادة التعليم الأساسي” من قائمة الشهادات المتاحة.

إدخال رقم الاكتتاب واسم الطالب أو الطالبة باللغة العربية بالضبط كما هو مدون في استمارة الاكتتاب.

الضغط على زر “بحث” للبحث عن نتيجة الطالب أو الطالبة.

سيتم عرض نتيجة الطالب أو الطالبة على الصفحة، ويمكن الاحتفاظ بها كإثبات رسمي للنتيجة.



يجب الانتباه إلى أنه يمكن استخراج نتيجة الطالب أو الطالبة فقط بعد إعلانها رسميًا من قبل وزارة التربية السورية. قد يتم تأجيل إعلان النتائج في بعض الأحيان، لذلك ينبغي متابعة موقع الوزارة لمعرفة أي تحديثات حول موعد إعلان النتائج.