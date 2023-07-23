حقيقة صرف علاوة غلاء معيشة 2023 في أغسطس المُقبل للمواطنين.. تعرف على التفاصيل

زدات محركات البحث حول حقيقة صرف علاوة غلاء معيشة 2023 في أغسطس لكي يتعرفون على المبلغ المُستحق من قبل الجهة المسؤولة، حيث تسعى الحكوم المصرية في تقديم يد العون لجميع الفئات سواء كانوا موظفين أو أصحاب معاشات لكي تُعينهم على متطلبات الحياة وخاصةً في ظل الظروف المعيشية الصعبة في الآونة الأخيرة التي تشهدها البلاد، لذا سنتطرق لتوضيح المزيد.

حقيقة صرف علاوة غلاء معيشة 2023

يتساءل الكثير من المواطنين في جمهورية مصر العربية عن حقيقة صرف علاوة غلاء معيشة 2023 تزامنًا مع اقتراب صرف المعاش لشهر أغسطس المقبل لأكثر من مليون و 700 شخص ألف مستفيد، ولكن لا صحة لهذا الخبر المتداول وفي حال إعلان الجهة المسؤولة عن هذا الأمر سوف نوفيكم بالخبر مباشرةً عبر موقعنا هذا، فهل أنت من ضمن الفئات التي تحصل على معاش شهري؟..

موعد صرف المعاشات

حددت الجهة المسؤولة إن موعد صرف المعاشات لشهر أغسطس سيكون بدءً من اليوم الأول من الشهر الميلادي ويستمر حتى يوم 5 من ذات الشهر، ولكن في حال مُصادفة مُناسبة مثل الأعياد فيتم تقديم الصرف لكي يُمكنون المواطنين من شراء احتياجتهم قبل قدوم العيد، ولكن يجب أن ننوه إلى أن مُنذ فترة صدر قرار بزيادة المعاشات بنسبة 15% فقط على حسب المعاش الذي يتقاضاه الشخص.

كم قيمة المرتبات بعد الزيادة؟

خلال الآونة الأخيرة تم صدور قرار بشأن زيادة المعاشات في مصر وجاءت على النحو التالي: