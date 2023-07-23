نتائج الاعتراضات.. رابط تقديم اعتراضات على نتائج الثالث متوسط دور أول 2023 العراق عبر موقع وزارة التربية العراقية epedu.gov.iq

أصبح من السهل تقديم اعتراضات على نتائج الصف الثالث متوسط في العراق 2023، حيث إن هذا الاعتراض يكون من حق جميع الطلاب والطالبات في هذه المرحلة، إضافة إلى أن ذلك يعمل على مراجعة الدرجات الخاصة بكل طالب مرة أخرى من أجل إعلامهم بالنتيجة المستحقة، إضافة إلى أنه من السهل يمكن القيام بتقديم الاعتراضات على جميع المواد في العراق، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

خطوات تقديم اعتراضات على نتائج الثالث متوسط

هناك بعض الخطوات الهامة التي يجب اتباعها من أجل القيام بتقديم اعتراضات على نتيجة التاسع متوسط 2023 في العراق وفقًا للخطوات التي جاءت على النحو التالي:-

أولاً تقوم بالذهاب إلى موقع وزارة التربية العراقية.

ومن ثم يتم تحديد “نتائج الطلاب”.

بعد الدخول إلى الصفحة الرئيسية للنتائج يتم على الفور إدخال كافة البيانات الخاصة بالطالب.

وعلى الفور يتم تحديد المحافظة والمدرسة التي ينتمي إليها الطالب.

تحديد المادة التي يرغب في الاعتراض عليها.

دفع الرسوم المقررة والخاصة بتقديم الاعتراضات على المادة.

كتابة رقم الامتحان.

مراجعة البيانات التي تم إدخالها.

تأكيد الاعتراض.

ويمكن القيام بمتابعة نتيجة الاعتراض فور ظهورها مباشرة.

أخر موعد تقديم اعتراضات الثالث متوسط

أكدت وزارة التربية العراقية، أن نتائج الاعتراضات تتم بعد المراجعة والتحقق من كافة المواد التي تقدم الطالب إليها، ثم على الفور يتم النظر في الطلب الخاص بالاعتراض، وبعد يومين أو ثلاثة تظهر نتيجة الاعتراض للصف الثالث متوسط الخاصة بكل طالب.