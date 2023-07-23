اضبط الآن تردد قناة اون تايم سبورت 1 2 3 on time sports بعد التحديث علي القمر الصناعي نايل سات

تُعَدُّ قناة “أون تايم سبورت” واحدةً من أفضل القنوات الرياضية المتميزة التي تقدِّم بثًّا مباشرًا لجميع المباريات الرياضية، بالإضافة إلى استوديوهات التحليل التي يقوم بتقديمها نخبة من أبرز خبراء الرياضة، وتتوفر القناة على ترددات جديدة لعام 2023 على النايل سات وعرب سات 1 و 2 و 3، مما يسهِّل على المشاهدين الاستمتاع بمشاهدة الأحداث الرياضية على هذه القناة الرائدة، وخلال السطور التالية نستعرض معكم خطوات تنزيل تردد قناة اون تايم سبورت 1 2 3 on time sports بعد التحديث علي القمر الصناعي نايل سات.

قناة أون تايم سبورت on time sports

تتميز قناة “أون سبورت” الرياضية بتقديمها بثًا حيًا لجميع المباريات الرياضية الهامة، بالإضافة إلى برامجها الرياضية المتنوعة المثيرة للاهتمام مثل “180” ثانية، و”ستاد مصر”، و”كل الملاعب”، و”ملعب أون تايم”، و”ميديا أون”، و”تغطية خاصة”، و”العين الثالثة”، وغيرها، مما يجعلها واحدةً من أهم القنوات الفضائية المصرية التي يتابعها الكثيرون.

تردد قناة أون تايم سبورت on time sports

يمكن ضبط تردد قناة “أون سبورت” على جهاز الاستقبال الخاص بك لمتابعة جميع الأحداث الرياضية المثيرة على القناة، وذلك بتحديد التردد المناسب وتنزيله على التلفزيون. ولتسهيل هذه العملية، يمكن استخدام البيانات التالية:

تردد أون تايم سبورت 2

التردد: 11861.

القمر الصناعي: نايل سات

الاستقطاب: رأسي

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

معدل الترميز: 27500

تردد أون تايم سبورت 3

التردد: 10853.

القمر الصناعي: نايل سات.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

معدل الترميز: 11681

تردد أون تايم سبورت

التردد: 12303.

القمر الصناعي: نايل سات.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

وبمجرد تنزيل القناة، يمكنك الاستمتاع بمشاهدة جميع المباريات والمسابقات الرياضية المثيرة على “أون سبورت”.