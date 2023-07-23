استقبل تردد قنوات ssc نايل سات المجانية 2023

أصبحت قنوات ssc من أهم القنوات السعودية التي تنقل العديد من البرامج التلفزيونية المختلفة، إضافة إلى نقلها لمباريات الدوري السعودي، مع العلم أنها عملت على جذب ملايين المشاهدات في الفترة الأخيرة بسبب نقلها للمباريات الحصرية، وتحليلها الدقيق لكافة المباريات المحلية والعالمية، وفي هذا بدأ الكثير يتساءل عن ترددها المجاني الجديد، فضلاً عن أن بها العديد من استوديوهات التحللية سواء للمباريات المحلية أو العالمية، وفي السطور التالية نوضح لكم تردد القناة على القمرين العرب والنايل سات لكي يتعرف عليه جميع عشاق كرة القدم.

تردد قنوات ssc نايل سات المجانية 2023

جاء تردد قنوات ssc المجانية الناقلة لمباريات الدوري السعودي، وفقًا للنحو التالي:-

التردد: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

تصحيح الخطأ: 5/6.

القمر الصناعي: النايل سات.

قنوات SSC على عرب سات

يتمثل تردد قنوات SSC المجانية الناقلة لمباريات الدوري السعودي وفقًا للنحو الأتي:-

التردد هو

الاستقطاب: أفقي.

تصحيح الخطأ: 5/6.

الترميز

استقبال تردد قنوات اس اس سي 2023

يمكن بكل سهولة القيام باستقبال تردد قنوات SSC الناقلة لمباريات الدوري السعودي المجانية وفقًا للأتي:-