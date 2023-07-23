بُشرى سارة” الكهرباء تثبيت جميع عدادات الكهرباء بالكارت على الشريحة الأولى بعد أيام

في تصريح صادر عن مسؤول في وزارة الكهرباء، تم الإعلان عن إجراء يعتزم تنفيذه في جميع مناطق الجمهورية، وهو تثبيت جميع عدادات الكهرباء المعتمدة على الكارت على الشريحة الأولى خلال الفترة المقبلة، جاء هذا القرار استجابة للشكاوى التي تقدم بها المواطنون بشأن مشاكل التيار الكهربائي خلال الفترة الحالية، وأكد المصدر أن هذا الإجراء سيتم تنفيذه بعد 8 أيام من الآن، أي في بداية الشهر الميلادي الجديد، علماً بأن هذا القرار يعتبر ممارسة منتظمة يقوم بها موظفو شركات الكهرباء في بداية كل شهر وقد تعود عليه العديد من المواطنين.

عدادات الكهرباء بالكارت

ذكر المصدر المسؤول أنه لن يتم تثبيت عدادات الكهرباء المعتمدة على الكارت على الشريحة الأولى في موعد محدد كما هو متداول، بل سيتم ضبطها من قبل أصحابها وفقًا للوقت والتاريخ المحددين في العدادات، وأضاف المصدر أن مشكلة انقطاع التيار الكهربائي المتكررة، رغم صعوبتها على المواطنين لها جانب إيجابي يتمثل في ترشيد استهلاك الكهرباء وتوفير رصيد عدادات الكهرباء المسبقة الدفع، ويتمثل هذا التوفير في خفض استهلاك الكهرباء خلال فترات الذروة، حيث قد يصل المبلغ المدخر في رصيد العدادات إلى 50 جنيه على مدار فترة انقطاع الكهرباء، وبذلك يتضح أن عملية تثبيت العدادات تعتمد على تعديل الوقت والتاريخ من قبل أصحاب العدادات نفسهم، كما يوضح المصدر المسؤول الفوائد الإيجابية لمشكلة انقطاع الكهرباء في تحفيز الترشيد وتوفير الرصيد المسبق للعدادات.

التأكد من ضبط الوقت والتاريخ لتثبيت عداد الكهرباء

أكد المصدر على أهمية متابعة المواطنين أصحاب عداد الكهرباء بالكارت لضبط الوقت والتاريخ في العداد، حتى يتم تثبيته على الشريحة الأولى في الوقت المناسب، وهو أول دقيقة من شهر أغسطس، ونصح المصدر المواطنين بضرورة التحقق من صحة إعدادات العداد وتحديثها إن لزم الأمر لضمان أنه سيتم تثبيت العداد على الشريحة الأولى بشكل صحيح وفقًا للجدول الزمني المحدد، وتأتي هذه التنبيهات لضمان استقبال الخدمة الكهربائية على الشريحة الأولى اعتبارًا من بداية شهر أغسطس، وتفادي أي تأخير في عودة العدادات إلى الوضعية المناسبة .