حقيقة أم إشاعة” وزارة المالية أصدار عملات معدنية فئة 5 و10 جنية

تم تداول صورة لعملتين جديدتين مصنوعتين من الفضة، بقيمة 5 جنيهات و 10 جنيهات على وسائل التواصل الاجتماعي، وتم تداول هذا الخبر بين المواطنين الذين أبدوا تفاعلًا واهتمامًا كبيرًا بالعملات الجديدة، وعبروا عن رغبتهم في التعامل بها في المعاملات المالية، ومن جانبها أرادت الحكومة ممثلة في وزارة المالية، توضيح حقيقة هذه العملات والتأكد من صحة المعلومات المتداولة، حتى يتم توضيح ما إذا كانت تلك العملات قد تم إصدارها بالفعل أم أن الأمر مجرد اشاعة.

عملات فضية بمناسبة مرور 125 سنة على البنك الأهلي المصري

أكد مصدر مسؤول في وزارة المالية صحة الصور المتداولة للعملات المالية الجديدة فئة الـ 5 جنيه والـ 10 جنيه من الفضة، موضحًا أن هذه العملات تم إصدارها كقطع تذكارية، وليست للتداول العام، حيث تم إصدار تلك العملات احتفالاً بمرور 125 سنة على تأسيس البنك الأهلي المصري، كما تم عرض العملات التذكارية للبيع بأسعار عالية وصلت إلى 1000 جنيه للقطعة، ومع ذلك لن يتم تداولها على نطاق واسع مثل الجنيه المعدني، وجاء قرار إصدار هذه العملات من رئاسة مجلس الوزراء وتم نشره في الجريدة الرسمية في يونيو من العام الحالي تحت القرار رقم 35 لعام 2023، ويرجح المصدر إلى أن مصلحة سك العملة في وزارة المالية هي المسؤولة عن إصدار العملات المعدنية المساعدة وليس البنك الأهلي المصري.

سعر العملات المعدنية فئات 5 و10 جنيهات

سعر العملات التذكارية من الفضة: