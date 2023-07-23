“هتقول ياريتني كنت عرفت من زمان” طريقة تشغيل جهاز الراوتر بدون كهرباء

في ظل الارتفاع المتزايد في درجات الحرارة هذه الأيام، تشهد الكثير من المناطق انقطاعات متكررة في التيار الكهربائي، مما يؤدي إلى تعطل جهاز الراوتر وانقطاع الإنترنت، لذلك يبحث الكثيرون عن طرق لتشغيل جهاز الراوتر دون الحاجة للكهرباء، بهدف الاستمرار في الاستفادة من خدمة الإنترنت بشكل مستمر، فيما يلي سنوضح بعض الاقتراحات والطرق لتشغيل الراوتر بدون كهرباء.

استخدام الباور بانك

إحدى الطرق الفعالة لتشغيل جهاز الراوتر بدون الحاجة للكهرباء هي استخدام الباور بانك (Power Bank)، يمكن تنفيذ ذلك عن طريق توصيل أسلاك الباور بانك بالكابل الخاص بمدخل الطاقة للراوتر، مما يمكنه من العمل بدلاً من الاعتماد على منفذ كهرباء.

لتوصيل الراوتر بالباور بانك قم باتباع الخطوات التالية:

احتفظ بكابل USB من نوع “USB A” المناسب لجهاز الباور بانك.

تأكد من أن الباور بانك مشحون بالكامل أو بما يكفي لتشغيل الراوتر لفترة معقولة.

قم بتوصيل طرف الكابل الأول (نهاية USB A) بمنفذ USB في جهاز الباور بانك.

ثم قم بتوصيل الطرف الآخر من الكابل (نهاية USB A الأخرى) بالمنفذ الموجود في الراوتر، ويمكن أن يكون هذا المنفذ منفذ الطاقة (Power) الموجود على الراوتر.

بعد التوصيل، سيقوم الراوتر بالبدء في العمل ويمكنك الاستفادة من خدمة الإنترنت كالمعتاد.

هذه الطريقة سهلة وفعالة لتشغيل جهاز الراوتر باستخدام الباور بانك خلال فترات انقطاع التيار الكهربائي، مما يسمح لك بالاستمرار في استخدام الإنترنت بدون انقطاع.

مقبس طاقة باور جاك

يُمكن استخدام الباور بانك لتشغيل الراوتر بدون الحاجة للكهرباء، ولكن يجب مراعاة أن بعض الباور بانك قد يكون جهد الإخراج لديها أقل من متطلبات الراوتر، في حال كان جهد الباور بانك أقل من جهد تشغيل الراوتر (مثلاً 5 فولت بدلاً من 12 فولت)، يمكن اتباع الطريقة التالية:

اشترِ مقبس “باور جاك” الذي يحول جهد الإخراج من الباور بانك (مثلاً 5 فولت) إلى الجهد المطلوب لتشغيل الراوتر (مثلاً 12 فولت).

احصل على مقياس متعدد للتحقق من جهد الإخراج الصحيح للمقبس الذي تم شراؤه.

قم بتوصيل جهاز الباور بانك بالمقبس “باور جاك” باستخدام الكابل المناسب.

ثم، قم بتوصيل جهاز الراوتر بالمقبس “باور جاك” المعدل لتحويل الجهد إلى 12 فولت.

بهذه الطريقة يمكنك زيادة جهد الإخراج من الباور بانك ليكون متوافقاً مع متطلبات تشغيل الراوتر. وتُعتبر هذه الحلاقة مفيدة إذا كنت تمتلك باور بانك يمكنك استخدامه بالفعل وترغب في تشغيل الراوتر بدون الحاجة لمصدر طاقة كهربائية قياسي.

استخدام بطارية السيارة أو الدراجة النارية

إحدى الطرق الفعالة لتشغيل جهاز الراوتر بدون كهرباء هي استخدام بطارية السيارة أو دراجة النارية كمصدر طاقة بديل، يمكن استخدام بطارية السيارة أو الدراجة النارية لتحل محل الباور بانك، وتطبيق الخطوات التالية:

تأكد من أن بطارية السيارة أو دراجة النارية مشحونة بالكامل أو على الأقل لديها قوة كافية لتشغيل الراوتر.

استخدم أسلاك الكهرباء المناسبة لتوصيل الراوتر ببطارية السيارة أو دراجة النارية، تأكد من أن جهد الإخراج من البطارية يتوافق مع متطلبات الراوتر (مثلاً 12 فولت).

قم بتوصيل الأسلاك ببطارية السيارة أو دراجة النارية، حيث يتم توصيلها بأقطاب البطارية بشكل صحيح.

بعد التوصيل، سيحصل الراوتر على الطاقة من بطارية السيارة أو دراجة النارية، وبذلك سيعمل بشكل طبيعي ويمكنك الاستمرار في استخدام الإنترنت بدون انقطاع.

يُعتبر استخدام بطارية السيارة أو دراجة النارية خيارًا مفيدًا خاصةً في حالات انقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة، حيث تمتلك هذه البطاريات سعة كبيرة وتستطيع تشغيل الراوتر لفترة ممتدة، يجب مراعاة السلامة أثناء التوصيل والتأكد من أن الأسلاك موصولة بشكل صحيح لتفادي أي مشاكل.

استخدام مولد الكهرباء

الطريقة الأخيرة والفعالة لتشغيل جهاز الراوتر بدون الحاجة لكهرباء المنزل هي استخدام مولد كهرباء، يمكن استخدام المولد الكهربائي لتوليد الطاقة وتزويد الأجهزة الكهربائية في المنزل بالتيار الكهربائي، بما في ذلك جهاز الراوتر.

قد يكون المولد الكهربائي عبارة عن محرك يعمل على استخدام الوقود (مثل البنزين أو الديزل) لتشغيل مولد كهربائي يولد التيار اللازم، بعد تشغيل المولد الكهربائي وتوصيله بالراوتر باستخدام الكابل المناسب، سيتم تشغيل جهاز الراوتر ويمكنك الاستفادة من خدمة الإنترنت دون انقطاع.

استخدام المولد الكهربائي يعتبر خيارًا موثوقًا خاصةً عند انقطاع الكهرباء لفترات طويلة، حيث يوفر مصدرًا مستمرًا للطاقة لتشغيل الأجهزة المنزلية بما في ذلك جهاز الراوتر، ولاحظ أنه يجب الحفاظ على احتياطات السلامة أثناء استخدام المولد الكهربائي، وتشغيله في مكان مناسب خارج المنزل بعيدًا عن المواد القابلة للاشتعال والتأكد من صيانته بانتظام للحفاظ على الأداء الجيد.