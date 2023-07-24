“تطبيق نتائج الامتحاناتapk” نتائج التاسع سوريا 2023 حسب الاسم موقع التربية السورية

نتائج التاسع سوريا 2023 حسب الاسم، قد تم الانتهاء من الامتحانات ويبحث الكثير من أولياء الأمور والطلاب للتعرف على نتائج امتحان الصف التاسع في سوريا للعام 2023 فقد اعنت الوزارة انه سيتم الاعلان عن النتائج خلال ايام ومن خلال مقالنا سنتعرف على نتائج التاسع سوريا.

نتائج التاسع سوريا 2023 حسب الاسم

يمكننا التعرف على موعد إعلان نتائج التاسع في سوريا لعام 2023 فقد صرحت بعض من المصادر المسئولة في وزارة التربية والتعليم السورية أن جميع النتائج مبشرة بشكل كبير على نتائج السنوات السابقة وتعمل الوزارة على وصول الحقوق للجميع بمنتهي الدقة حيث تتم عملية مراجعة الأرقام والنتائج ومطابقتها مع الأسماء وتعمل على الانتهاء من تصحيح الأوراق الامتحانية في الموعد المحدد، من خلال ان يتم بذل المصححين مجهود كبير لإتمام عملية تصحيح كما انه تم الاعلان عن ان عملية التصحيح لم تتوقف طوال أيام العيد والعطل الرسمية.

كيفية الاستعلام عن نتائج امتحانات التاسع في سوريا 2023

يمكن للطلاب الاستعلام عن نتائج امتحانات الصف التاسع في سوريا من خلال ان يتم الدخول على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم في سوريا، ويتم من خلال الاتي.

الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم في سوريا.

الانتقال إلى قسم النتائج والاختبارات.

اختيار خيار الاستعلام عن نتائج الامتحانات.

إدخال رقم الاكتتاب وتاريخ الميلاد والتحقق من الكود الأمني.

ادخال تاريخ الميلاد بالترتيب الصحيح.

إدخال الرمز الأمني الذي يظهر على الشاشة.

الضغط على زر الاستعلام ستبدا النتيجة في الظهور خلال دقائق.

يمكن الحصول على نسخة ورقية من النتيجة من مدرسة الطالب.

تطبيق نتائج الامتحانات apk