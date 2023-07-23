مواعيد انقطاع الكهرباء في محافظات مصر| أعرف مدة قطع الكهرباء منطقتك

صدر بيان تحذيري من شركة الكهرباء القابضة في مصر، يوضح مواعيد انقطاع الكهرباء خلال فترة تخفيف الأحمال، نظرًا لاستخدام المواطنين لأجهزة التبريد في المنزل، مثل المروحة والتكييف، خلال ذروة الطقس الحار والارتفاع الشديد في درجات الحرارة، ويأتي هذا الإجراء في إطار حرص الشركة على سلامة وأرواح المواطنين، ويجب على الجميع اتباع التعليمات المقدمة والتقليل من استخدام الأجهزة الكهربائية غير الضرورية خلال هذه الفترة الحرجة، لتفادي أي انقطاع في التيار الكهربائي والحفاظ على استقرار الشبكة الكهربائية في البلاد وخلال هذه المقالة نستعرض معكم مواعيد إنقطاع الكهرباء في محافظات مصر.

مواعيد إنقطاع الكهرباء في مصر

أعلنت شركة الكهرباء أنه سيتم فصل التيار الكهربائي داخل الشركة أو العقار الذي يقطنه الأشخاص بمدة زمنية 10 دقائق قبل رأس الساعة و10 دقائق بعدها، ولن يتم انقطاع التيار الكهربائي لأكثر من ساعة منذ وقت انقطاعه حتى عودته، ويتم تنظيم مواعيد انقطاع الكهرباء بالتناوب على مدار اليوم، وفقًا لتصنيفات المناطق وجدول متناوب بحسب الأحمال، حسب ما أعلن الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة، خلال تصريحاته التلفزيونية.

المنشآت المستثناه من إنقطاع الكهرباء

أوضح الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة، أنّ هناك منشآت لا يمكن فصل التيار الكهربائي عنها بشكل نهائي كالمستشفيات، حفاظًا على سلامة المرضى داخل الأبنية الصحية، مشيرًا إلى أنّ البرنامج الزمني لتخفيف الأحمال لن يطول، وسيتم حله بشكل سريع يأتي هذا الإجراء في إطار سعي الوزارة لتحقيق استقرار الشبكة الكهربائية وتوفير الطاقة الكهربائية اللازمة للمواطنين.

ونتابع معكم حالة الطقس في مصر وإرتفاع درجات الحرارة بالتزامن مع الموجة الحارة التي تشهدها البلاد في الوقت الراهن.