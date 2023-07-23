natayij حالأ” نتائج الثانوية العامة 2023 اليمن برقم الجلوس وألاسم موقع وزارة التربية والتعليم res-ye.ne

يبحث طلاب وطالبات الشهادة الثانوية خلال هذه الأيام عبر محرك البحث جوجل عن نتائج الثانوية العامة 2023 اليمن برقم الجلوس، وهذا بعد أن انتهى هؤلاء الطلاب بجميع مدن دولة اليمن خلال الأيام القليلة السابقة من امتحانات الشهادة الثانوية، حيث أنهم ينتظرون هذة الأيام أن تقوم الوزارة بالإعلان عن النتائج على الموقع الرسمي الخاص بها، وهذا بعد أن أعلنت الوزارة أن عملية تصحيح أوراق الطلاب ورصد درجاتهم على وشك الانتهاء وأنه سوف يتم الإعلان عن النتائج عقب الانتهاء مباشرة من عملية التصحيح ورصد الدرجات، لذلك في هذا المقال سوف نتعرف على هذة النتائج، إلى جانب بعض المعلومات الأخرى.

نتائج الثانوية العامة 2023 اليمن برقم الجلوس

هناك حالة من القلق والتوتر بين طلاب الشهادة الثانوية بدولة اليمن هذه الأيام، وهذا لأنهم في انتظار معرفة نتائج الثانوية العامة 2023 اليمن برقم الجلوس، حيث تعد هذه النتائج الفيصل الذي يعمل علي تحديد مستقبلهم، وذلك لأن المرحلة الثانوية تعد أهم مرحلة تعليمية وهذا لأن الطالب يقوم من خلالها تحديد المستقبل الخاصة به، لذلك أعلنت وزارة التربية والتعليم اليمنية عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي، أن نتائج الشهادة الثانوية سوف يتم الإعلان عنها على الموقع الرسمي الخاص بالوزارة وهذا عقب الانتهاء من عملية تصحيح أوراق الطلاب ورصد درجاتهم في كافة المواد الدراسية، حيث يستطيع الطالب معرفة النتيجة الخاصة به، من خلال اتباع عدد من الخطوات البسيطة والتي تتمثل في كل مما يأتي:

اولا ان يقوم الطالب أو ولي إمرة بالدخول على الموقع الخاص بوزارة التربية والتعليم بدولة اليمن، عن طريق الضغط على هذا الرابط .

يقوم الطالب بتحديد القسم الذي ينتمي إليه هل هو في القسم الأدبي ام العلمي ام شهادة معادلة الثانوية .

يختار الطالب السنة الدراسية.

النقر على أيقونة انا لست روبوت.

الضغط على زر البحث بعد ذلك.

بعد الانتهاء من الخطوات السابقة، سوف تظهر النتيجة الخاصة بالطالب.

نتائج الشهادة الثانوية باليمن

قامت وزارة التربية والتعليم اليمنية بالإعلان عن الرابط الإلكتروني الذي يستطيع طلاب الشهادة الثانوية الدخول علية من أجل معرفة النتيجة الخاصة بهم بشكل تفصيلي في كافة المواد الدراسية دون الحاجة إلى الذهاب للمقر الدراسي ، وهذا من أجل توفير كل من الوقت والجهد عليهم.