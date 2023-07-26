natayij link” رابط نتائج التاسع سوريا 2023 حسب الاسم ورقم الاكتتاب وزارة التربية moedgovsy

صرحت وزارة التربية والتعليم السورية هذه الأيام، بأن نتائج التاسع سوريا 2023 حسب الاسم سوف يتم الإعلان عنها على الموقع الإلكتروني التابع للوزارة، َهذا بعد أن ينتهي المصححين من تصحيح أوراق الطلاب ورصد الدرجات في جميع المواد الدراسية وتحديد النسبة المئوية التي يحصل عليها كل طالب، مشيرة إلى أن العملية الامتحانية هذا العام سارت بشكل جيد، دون وجود أي شكاوي من الطلاب أثناء تانية الامتحانات، لهذا في ذلك المقال سوف نتعرف على هذه النتائج، بالإضافة إلى عدد من المعلومات الأخرى.

نتائج التاسع سوريا 2023 حسب الاسم

أوضحت وزارة التربية والتعليم السورية أنه يمكن لطلاب الصف التاسع بسوريا معرفة نتائج التاسع سوريا 2023 حسب الاسم بكل سهولة دون الحاجة إلى الذهاب للمقر الدراسي، وهذا عن طريق القيام ببعض الخطوات البسيطة والتي تتمثل فيما يلي:

يفتح الطالب متصفح الانترنت ثم بعد ذلك الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم السورية، من خلال الضغط على هذا الرابط .

يبحث الطالب في الصفحة الرئيسية الخاصة بالموقع على خانة النتائج الامتحانية والقيام بالضغط عليها.

يقوم الطالب باختيار نتائج الصف التاسع من القائمة المتاحة.

يختار الطالب نوع الاختبار هل هو عام أو شرعي، وفقا لرقم الاكتتاب.

يقوم الطالب بكتابة الرقم الخاص به، ثم بعد ذلك المحافظة التي يوجد بها.

يتم الضغط بعد ذلك على إظهار النتيجة.

بعد الانتهاء من الخطوات السابقة سوف يتم إظهار النتيجة الخاصة بالطالب على الشاشة في كافة المواد الدراسية بالدرجات.

نتائج الصف التاسع 2023

يرغب طلاب وطالبات الصف التاسع بدولة سوريا معرفة الرابط الذي أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم السورية والذي يستطيع الطلاب استخدامه من أجل معرفة النتيجة الخاصة بهم عند رفعها على الموقع وهذا بعد الانتهاء من عملية تصحيح أوراق الطلاب الامتحانية ورصد درجاتهم في كافة المواد الدراسية ، حيث أن الرابط موقع وزارة التربية والتعليم الذي يقوم الطالب بالنقر عليه واتباع الخطوات الأخرى من أجل الاستطلاع على النتيجة بكل سهولة دون اللجوء للذهاب إلى المقر الدراسي.