هنا spa.gov.iq اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 العراق وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الوجبة 9

أعلنت وزارة العمل في العراق عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية العراق 2023 في جميع محافظات العراقية حيث تم نشر قوائم المستحقين على ملف جوجل درايف الذي يحتوي على أسماء المستفيدين من برنامج الدعم الاجتماعي، وتشمل هذه القوائم حوالي 64 ألف أسرة في محافظة بغداد والمحافظات الأخرى، ويمكن الاطلاع على المزيد من التفاصيل من خلال التواصل مع هيئة الحماية الاجتماعية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية في العراق.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية العراق 2023

أعلن وزير العمل في العراق السيد الأسدي عن إطلاق اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية العراق 2023، وقد بلغ عددهم حوالي 135 ألف أسرة في محافظات العراق، وتم رفع أسماء المستفيدين على منصة مظلتي التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية، حيث يمكن للأفراد الاستعلام عن هذه الأسماء من خلال تسجيل الدخول في المنصة واتباع بعض الخطوات التي سوف نذكرها لاحقا، ويمكن أيضًا الاستعلام عبر جوجل درايف من خلال تسجيل الدخول واختيار المحافظة المعنية للبحث عن الملف، سواء بصيغة Excel أو PDF والبحث بالاسم.

خطوات الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية العراق 2023

إذا رغبت في معرفة هل أنت من ضمن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية العراق 2023 أم لا، عليك اتباع الخطوات التالية:

التوجه إلى صفحة موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق.

تحديد الوجبة التاسعة.

النقر بعد ذلك على الرعاية الاجتماعية.

الضغط على أسماء المستفدين من برنامج الرعاية الاجتماعية.

إدخال كافة البيانات المطلوبة مثل الاسم وتاريخ الميلاد.

ومن ثم سوف تبدو أمامك أسماء المستفدين من برنامج الرعاية الاجتماعية.

كانت العراق تهدف من برنامج الدعم التي تقدمه لهذه الأسر المحتاجة محاولة رفع مستوى معيشتهم خلال فترة الركود الاقتصادي الذي يعاني منه العالم بأكمله وينبغي أيضًا على المتقدمين استيفاء بعض الشروط الواجب توفرها فيهم، وتكون متاحة عبر الموقع الرسمي لوزارة العمل في العراق.