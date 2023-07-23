“هتدفعها وانت في بيتك” أعرف حالًا خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومي عبر موقع النيابة العامة 2023

قائدي السيارات داخل جمهورية مصر العربية يبحثون في الوقت الحالي عن خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومي، وذلك من أجل البحث والتأكد من عدم وجود أي مخالفات مرورية مدونة على الرخصة الخاصة بهم، سواء الرخصة الخاصة بقيادة السيارة أو الرخصة الخاصة بسائق السيارة نفسه، وعلى أي حال سنوضح لكم كيف يمكن الاستعلام كما بينت النيابة العامة للمرور، فضلًا تابعوا معنا.

خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومي

يمكن للراغبين في الاستعلام عن أي مخالفات مسجلة عليهم سواء رخصة السيارة أو القيادة الاستعلام عن المخالفات من خلال التالي:

عليك أن تتجه قاصدًا موقع النيابة العامة للمرور الموجود على الشبكة العنكبوتية.https://ppo.gov.eg/webcenter/portal/PPOPortal/pages_publicservices/trafficservices?_afrLoop=15383487598063740&_afrWindowMode=0&Adf-Window-Id=a33gsgdcu&_afrFS=16&_afrMT=screen&_afrMFW=1366&_afrMFH=625&_afrMFDW=1366&_afrMFDH=768&_afrMFC=8&_afrMFCI=0&_afrMFM=0&_afrMFR=96&_afrMFG=0&_afrMFS=0&_afrMFO=0

اضغط على المخالفات المروية.

قم بتحديد مخالفات السيارة أم مخالفات رخصة القيادة.

أدخل الرقم القومي الخاص بك إن كنت ترغب في الاستعلام عن رخصة القيادة، بينما في حالة رخصة المركبة فقم بتدوين الرقم القومي الخاص بك ورقم السيارة وباقي البيانات.

بعد ذلك اضغط على “عرض المخالفات”.

ستظهر لك أي مخالفات كانت عليك سواء للرخصة الخاص بك أو بالمركبة.

أسعار المخالفات المرورية 2023 في مصر

وضحنا لكم خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومي ورابط الاستعلام عن المخالفات، وبالنسبة لأسعار المخالفات فهي تختلف على حسب المخالفة نفسها منها ما يبدأ بمبلغ 250 جنيه مصري مثل عدم ارتداء الحذاء وتصل إلى 1500 جنيه مصري في حالة السرعة القصوى، وعلى أي حال يظهر لك على الموقع سبب المخالفة وقيمة الغرامة المقررة عليك.