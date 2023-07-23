“تحميل الكشوفات مجانًا” .. اعرف حالًا اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2023

يتم البحث دائمًا عن خطوات استخراج كشوفات اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2023 ، إذ أنك تستطيع الآن أن تطلع على اسمك بالكشوفات الخاصة بالرعاية الاجتماعية، وترى ما إن كنت مستحقًا لتحصل على دعم الرعاية الاجتماعية العراق، أم أنك لا تستحق الحصول عليه، غمن الجدير بالذكر أن وزراه العمل العراقية بينت انه يمكن الاستعلام عن هذه الكشوفات، ومعرفة إن كان المواطن يستحق الحصول على الدعم أم لا، إلكترونيًا، من خلال شبكة الإنترنت، وذلك عن طريق الدخول على الرابط الرسمي الخاص بالوزارة، واتباع خطوات الاستعلام، وفيما يلي، سوف نوفر هذه الخطوات التي تتعلق بالاستعلام عن كشوفات الرعاية.

اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2023

يتوجب عليك اتباعها، لتتمكن من الاطلاع على تلك الكشوفات، وفيما يلي الخطوات اللازمة:

أولًا: اذهب إلى موقع وزارة العمل العراقية، من خلال النقر على هذا الرابط.

ثانيًا: انتقي عبارة “استعلام عن دعم الرعاية الاجتماعية العراق”.

ثالثًا: أدخل اسمك بشكل رباعي في المكان المخصص ل كتابته به.

رابعًا: أدخل رقم الهوية الخاص بك.

في النهاية، اضغط على خانة “استعلام”.

شروط الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية العراق

يمكنك أن تحصل على دعم الرعاية الاجتماعية العراق، بعد توافر الشروط الخاصة بالبرنامج بك، وأبرز الشروط تكون كما يلي: