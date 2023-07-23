تحطّم الأرقام القياسية.. الدولار يحقق أعلى سعر في السوق السوداء اليوم 23-7-2023

سعر الدولار في السوق السوداء اليوم الأحد 23 يوليو 2023، حافظ سعر الدولار في السوق السوداء على انخفاضه أمام الجنيه المصري بمناسبة العطلة الرسمية للبنوك ومكاتب الصرافة بمناسبة العام الهجري الجديد وذكرى ثورة يوليو، بدأت العطلة أول أمس الخميس وتنتهي اليوم الأحد . في التقرير التالي، سنستعرض سعر الدولار في السوق السوداء في بداية تعاملات اليوم الأحد 23 يوليو 2023، حيث انخفض سعر الدولار في السوق السوداء اليوم.

سعر الدولار فى السوق السوداء

تراجع سعر الدولار في السوق السوداء اليوم بداية التداولات يوم الجمعة 21 يوليو 2023، إذ استقر سعر الدولار في السوق السوداء اليوم عند 36 جنيهًا، بعد أن وصل سعر الدولار في السوق السوداء خلال اليومين الماضيين إلى حوالي 38 جنيهًا، بعد أن وصل سعر الدولار في السوق السوداء في الأشهر الماضية إلى 42 جنيهًا في السوق السوداء الموازية.

الدولار فى السوق السوداء اليوم

سعر الدولار في السوق الموازية يتراوح اليوم ما بين 35 إلى 36 جنيهًا، بعد أن كان يصل إلى نحو 42 جنيهًا في الأشهر السابقة، ولكن تم استقرار سعر الدولار في السوق الموازية بفضل تدخل الحكومة في تحديد سعر الصرف.

سعر الدولار اليوم في البنوك

سعر الدولار اليوم الأحد الموافق 23 يوليو 2023، استقر بشكل جدير بالملاحظة أمام الجنيه المصري في أجهزة الصراف الآلي. حافظ سعر الدولار اليوم على استقراره أمام الجنيه المصري بمناسبة عطلة البنوك ومكاتب الصرافة التي تصادف العام الهجري الجديد وذكرى ثورة يوليو. وتبدأ هذه العطلة منذ يوم الخميس السابق وتنتهي اليوم الأحد .

وفي التقرير التالي، سنوضح سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري في بداية التعاملات ليوم الأحد الموافق 23 يوليو 2023. وقد استقر سعر الدولار اليوم.

سعر الدولار اليوم الأحد 23 يوليو 2023

يسعى البديل الإخباري لمشاركة اهتمام متابعينه بتقديم سعر الدولار الحالي، استنادًا إلى أحدث التحديثات الصادرة عن المواقع الرسمية للبنوك حول سعر صرف الدولار اليوم. حيث يثير سعر الدولار اليوم اهتمامًا لدى فئة من المواطنين الذين يرغبون في الشراء أو البيع، ويأتي سعر صرف الدولار اليوم، الأحد 23 يوليو 2023، على النحو التالي… سعر الدولار الحالي.

سعر الدولار في البنوك المصرية

سعر الدولار في بنك مصر : سجّل سعر صرف الدولار الأمريكي في بنك مصر اليوم مستوى 30.75 جنيه للشراء، ومستوى 30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري : تم تسجيل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري عند مستوى 30.75 جنيه لعملية الشراء، ومستوى 30.85 جنيه لعملية البيع.

سعر الدولار في البنك المركزي : تم تسجيل سعر الدولار في البنك المركزي المصري بقيمة 30.84 جنيه مصري لعملية الشراء و30.95 جنيه مصري لعملية البيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك البركة : وصل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك البركة إلى مستوى 30.83 جنيه للشراء و30.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك التجاري الدولي : تم تسجيل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك التجاري الدولي اليوم عند 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان : تم تثبيت سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك التعمير والإسكان عند 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى السوق السوداء

سعر الدولار في السوق السوداء شهد انخفاض يوم الجمعة في بداية التعاملات ليصل إلى 36 جنيهًا، بعد أن وصل في اليومين الماضيين إلى 38 جنيهًا، وفي الشهور الماضية وصل إلى 42 جنيهًا في السوق السوداء الموازية.

الدولار فى السوق السوداء اليوم

تتراوح أسعار الدولار في السوق السوداء اليوم الأحد بين 36 إلى 38 جنيهًا، بعد أن كان سعره في الأشهر السابقة حوالي 42 جنيهًا. ومع ذلك، استقر سعر صرف الدولار في السوق السوداء بعد تدخل الحكومة في تحديده.