رابط نظام نور نتائج الطلاب برقم الهوية فقط 1445 الثانوية والمتوسطة والابتدائية

نظام نور نتائج الطلاب برقم الهوية فقط 1445، يعد نظام نور من ضمن ما يقدم بعض من الخدمات ومنها الاستعلام عن نتائج الطلاب وينتظر الكثير من الطلاب التعرف على نتائجهم ويمكن الحصول عليها وطباعتها إلكترونياً ومن خلال مقالنا سنتعرف على نظام نور نتائج الطلاب.

نظام نور نتائج الطلاب برقم الهوية فقط 1445

تقديم العديد من الخدمات الإلكترونية حيث انه يعمل على تقديم خدمة النقل بين مدرسة وأخرى كما انه يمكننا من الإستعلام عن النتائج من خلال الاتي.

الدخول على رابط noor.moe.gov.sa.

كتابة البيانات المطلوبة منك لدخول الموقع.

أنقر على أيقونة الطلاب.

يتم تحديد الطالب الذي تريد معرفة نتيجته.

أنقر على خيارات.

ثم حدد التقارير.

أختر تقارير الدرجات لتتعرف على درجاتك.

نقل الطلاب إلكترونياً بين المدارس عبر نور

تم الاعلان من وزارة التعليم عن كيفية نقل طالب من مدرسة إلي مدرسة أخرى ويتم من خلال الاتي.

أدخل إلي رابط نظام نور.

كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور المطلوبين للدخول ثم أنقر دخول.

أدخل على طلب نقل إلي مدرسة.

كتابة بيانات الطالب المراد نقله من المدرسة.

حدد اسم المدرسة والإدارة التعليمية.

إرسال الطلب ومتابعته لمعرفة نتيجة التقديم.

التعرف على انه تم النقل أم هناك أسباب تمنع النقل.

الاستعلام عن شهادة الثانوية العامة إلكترونياً

يمكننا الاستعلام عن نتيجة الشهادة الثانوية العامة والتي تتم من خلال الدخول على الموقع ويتم من خلال الاتي.