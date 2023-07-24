“OpenEMIS Core” منصة اوبن ايمس علامات الطلاب في الأردن 2023 الفصل الثاني متاحة للجميع

منصة اوبن ايمس هي منصة من المنصات الهامة والتي تقدم عدد من الخدمات للطلاب حيث انها تعمل على تعرف الجميع على علاماتهم وأطلقت الوزارة تطبيقا ليحمل نفس الاسم وهو اوبن ايمس كور، ويمكن ان يحمله على هاتفه بسهولة ومن خلال مقالنا سنتعرف على منصة اوبن ايمس علامات الطلاب.

منصة اوبن ايمس علامات الطلاب

يمكننا الدخول إلى المنصة ويتم التعرف على العلامات من خلال الاتي.

يمكننا الدخول على رابط منصة اوبن ايمس.

نختار لغة الموقع.

تسجيل الدخول.

ثم القيام بالبحث عن كلمة النتائج.

ثم ذكر المرحلة التي يود التعرف عليها سواء أكانت من الصف الأول أو حتى الثاني عشر.

ملء البيانات.

سوف يكون أمام المستخدمين بيان تفصيلي بعلامات الطلاب.

علامات الطلاب اوبن ايمس openemis

يتم تحميل أي تطبيق من خلال متاجر الهواتف ويتم كتابة فيه اوبن ايمس سواء بالعربية أو حتى بالانجليزية ولابد عند التحميل ان يتم وضع اسم من يستخدمه، مع كلمة المرور ويمكن الدخول على الرابط المباشر لتحميله من جوجل بلاي وهو اوبن ايمس بالاضافة الي انه يمكننا من كتابة كلمة مرور تطبيق اوبن ايمس كور الفصل الثاني علامات الطلاب الأردن 2023 لتسهيل معرفتها ثم بعدها ندخل على أيقونة التفضيلا ويتم كتابة بيانات الحساب ونجد كلمة المرور غير انه يتميز بعدد من المميزات والتي جعل الجميع يفضل تطبيق اوبن ايمس، هو سرعة الوصول إلى أي علامة وذلك من مجرد ان يتم تنزيل التطبيق وانه أسهل من البحث على المنصة ويمكننا إدخال البيانات.